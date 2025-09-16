"Я просто хотела снять квартиру надолго" — так появилась идея проекта XMetr

Бывало ли у вас, что поиск жилья затягивался на недели, а результат — нулевой? Объявления без подробностей и фото, и даже непонятно, существует ли квартира на самом деле.

Мир постоянно меняется: кто-то переезжает ради работы, учёбы или личных обстоятельств. В последние годы к этому добавились релокация бизнеса и вынужденная миграция из-за войны. В итоге миллионы людей ищут жильё, которое можно снять надолго и без лишних проблем. Но вместо простого поиска сталкиваются с хаосом, языковым барьером и даже трудностями при попытке найти контакты владельца.

Как всё началось

XMetr стал ответом на эту проблему. Это проект с украинскими началом, изначально созданный как международный сервис. Сегодня на платформе размещены тысячи проверенных объявлений в разных странах, и их количество растёт с каждым днём. Изначально хотелось сделать сервис удобным для всех: для студента в Варшаве, семьи в Бухаресте или цифрового кочевника в Барселоне. Потому что миграция сегодня — это не исключение, а часть повседневной реальности.

"Поиск квартиры для меня всегда был стрессом. Открываешь десятки сайтов и групп — а там полный беспорядок. Где-то ещё и требуют деньги, чтобы получить контакт арендодателя. Хотелось простого и понятного ресурса, где легко найти подходящее жильё. В какой-то момент я осознала: эта проблема не только моя, она глобальная. Так появилась платформа XMetr — долгосрочная аренда квартир, которая делает поиск жилья быстрым и удобным", — рассказывает основательница проекта Марина Демянчук.

Как мы сделали поиск жилья проще

Мы убрали всё лишнее и оставили только то, что действительно важно:

удобные фильтры — можно сразу выбрать меблированную квартиру, "pet-friendly", с включёнными коммунальными платежами или напрямую от владельца;

открытые контакты без комиссий и скрытых оплат;

многоязычные объявления с автоматическим переводом;

подробная информация о районе: парки, кафе, безопасность и уровень шума;

отдельная рубрика "Жилые комплексы" — позволяет узнать больше о доме, его инфраструктуре и почитать отзывы жильцов.

Что дальше?

XMetr — это не просто ещё один сайт с объявлениями. Это платформа, которая убирает хаос с рынка долгосрочной аренды и делает поиск жилья удобным и понятным.

Наша цель — чтобы в любом городе мира человек мог открыть XMetr и за несколько минут найти подходящее жильё. В ближайшие годы мы планируем стать сервисом, который задаст новые стандарты на рынке долгосрочной аренды.

Хватит тратить недели на бесконечные поиски. Найдите квартиру для себя — или разместите объявление на платформе уже сегодня.