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Защитники Украины получили 95 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Защитники Украины получили 95 автомобилей при содействии Favbet Foundation
Защитники Украины получили 95 автомобилей при содействии Favbet Foundation.

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины и другие силы обороны получили 95 автомобилей при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, сообщили представители фонда.

В частности, за последнюю неделю при содействии фонда ВСУ получили 5 автомобилей.

Это три внедорожника высокой проходимости Mitsubishi L-200. Один из них будет помогать связистам налаживать управление между подразделениями для более эффективной борьбы с врагом. Два других автомобиля поступили в распоряжение подразделения аэроразведки и военных, которые держат оборону в районе города-крепости Бахмут.

Фото 2 — Защитники Украины получили 95 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Также при содействии Favbet Foundation ВСУ получили два микроавтобуса Volkswagen Transporter. Оба автомобиля отправлены в район ведения боевых действий на востоке Украины, на участок Часов Яр – Константиновка. 

Фото 3 — Защитники Украины получили 95 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В общем с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

Автор:
Нина Комащенко