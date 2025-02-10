10 февраля во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света: кого коснется

В понедельник, 10 февраля, с 06.00 до 21.00 во всех регионах Украины вводят графики отключения электроэнергии для промышленности и бизнеса. Ограничения для потребителей не прогнозируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — подчеркнули в "Укрэнерго".

В компании отметили, что время применения и ограничения в течение суток могут измениться. Актуальную информацию можно найти на сайте или на официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Сообщается, что отключений для бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Также украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо. В частности, не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

При этом последнюю неделю практически ежедневно идут аварийные отключения в отдельных регионах.

Так, утром пятницы, 7 февраля, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии.

Несмотря на то, что враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, постоянно модернизируя атаки и средства поражения, ситуация в энергосистеме остается стабильной и управляемой, система сохраняет свою целостность, подчеркивают в Министерстве энергетики Украины.

Там добавляют, что единственная причина возможных отключений электроснабжения – это российские атаки и энергетические объекты.

"Враг продолжает обстрелы как объектов передачи, так и генерации. Такие удары происходят во многих регионах. Поэтому аварийные отключения на сегодняшний день вынужденные. Они применяются для того, чтобы стабилизировать энергосистему, удерживать ее целостной и чтобы можно было максимально быстро балансировать энергосистему с целью покрытия всех потребностей. – объяснил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Также он отметил, что важным фактором, помогающим энергосистеме работать стабильно, является экономия электроэнергии потребителями и рациональное использование энергии.

Поэтому Минэнерго призывает граждан потреблять электроэнергию эффективно и экономно как в часы пиковой нагрузки, это вечерние и утренние времена, так и на протяжении всех суток.