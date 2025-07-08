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1,3 млн грн вернули законной владелице арестованных активов

гривна
АРМА вернуло 1,3 млн грн законной владелице / Depositphotos

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в соответствии с определением Высшего антикоррупционного суда вернуло 1,3 миллиона гривен законной владелице — гражданке Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Детали дела

Отмечается, что после получения решения суда специалисты АРМА провели полную и всестороннюю проверку: изучили все представленные документы, проверили их, а также проанализировали личность владелицы по поводу возможных связей с государством-агрессором РФ, а также Республикой Беларусь.

Получив доказательства отсутствия такой причастности, средства были возвращены законной владелице в пределах правового поля.

Эти арестованные средства, переданные АРМА в управление в рамках уголовного производства, хранились на депозитном счете государственного банка.

"Там, где есть решение суда и основания для возвращения и проверена каждая деталь — право собственности неоспоримо. Потому что сильное государство держится не только на борьбе, но и на справедливости", — подчеркнула глава АРМА Елена Дума.

Напомним, АРМА в 2025 году перечислила в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор:
Светлана Манько