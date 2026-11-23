Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 23 ноября удовлетворила ходатайство прокурора и передала в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) 150 млн грн залога, внесенного при бывшем министре энергетики Германе Галущенко. Средства будут находиться в управлении агентства для вынесения приговора суда.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на "Укринформ", которому решение подтвердила руководитель прессслужбы Апелляционной палаты ВАКС Екатерина Диденко.

По ее словам, коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора о передаче средств, внесенных за эксминистра, являющегося фигурантом уголовного производства НАБУ.

Ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Рыбалкин настаивал на передаче 150 млн грн в управление АРМА, поскольку эти средства признаны вещественным доказательством по делу по операции "Форест Гамп".

Таким образом, решение суда касается управления арестованными средствами, а не их окончательной конфискации. Дальнейшая судьба денег будет зависеть от судебного решения по уголовному производству.

Что известно о деле Галущенко

10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе.

По версии следствия, участники преступной организации создали механизм незаконного влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, НАЭК "Энергоатом".

Герман Галущенко является фигурантом расследования НАБУ. В то же время, вопрос происхождения средств, внесенных как залог за эксминистра, исследуется в рамках дела "Форест Гамп".

Напомним, 26 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура просила передать 150 млн грн АРМА. Прокурор объяснял, что средства находятся на казначейском счете ВАКС, а передача их агентству позволит управлять арестованным активом и снизить потери его стоимости из-за инфляции.