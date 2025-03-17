1,7 млн потратят на оценку деятельности наблюдательного совета "Нафтогаза"

АО "НАК " Нафтогаз Украины" по результатам тендера заказало за 1,70 млн грн у ООО "Эрнст Энд Янг" внешнюю оценку деятельности своего наблюдательного совета за 2024 год.

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Об этом сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Отмечается, что до 23 марта 2025 года "Нафтогаз" имеет:

уведомить членов наблюдательного совета типовую форму оценки и собрать необходимые материалы;

провести мероприятия по внешней оценке и подготовить ее предварительные результаты;

разработать план мероприятий для наблюдательного совета в составе отчета об оценке наблюдательного совета;

ознакомить наблюдательный совет с проектом отчета об оценке наблюдательного совета и проработать возможные пояснения и замечания;

предоставить заказчику проект отчета об оценке наблюдательного совета;

предоставлять все необходимые пояснения относительно содержания отчета и участвовать в обязательных консультациях, пока этот отчет не будет утвержден.

Согласно данным, ожидаемая стоимость закупки составила 3,79 млн. грн. На торги пришли ООО "Телент Эдвайзорс" с ценой 2,00 млн. грн. и ООО "Эрнст Энд Янг" с ценой 1,98 млн. грн. В ходе активного аукциона первая компания снизила цену до 1,7 млн грн, а вторая – до 1,69 млн грн.

Следовательно, цена договора с "Эрнст Энд Янг" оказалась вдвое ниже ожидаемой суммы.

Что известно о победителе тендера

ООО "Эрнст Энд Янг" во главе с Богданом Ярмоленко принадлежит фирме "EY Ukraine Holdings Limited" (Кипр) и представляет британскую компанию "EY" из "Большой четверки" аудиторов.

Всего с 2016 года "Эрнст Энд Янг" получила государственные подряды на 183,45 млн грн.

Сколько получают члены наблюдательного совета "Нафтогаза"

Согласно информации, обнародованной на сайте "Нафтогаза", членами наблюдательного совета являются семь человек:

Энтони Марино – бывший исполнительный директор, президент и СЭО компании Vermilion Energy. В настоящее время президент и CEO компании Tenaz Energy;

– бывший исполнительный директор, президент и СЭО компании Vermilion Energy. В настоящее время президент и CEO компании Tenaz Energy; Тор Мартин Анфиннсен – бывший старший вице-президент компании Equinor (Statoil). Сейчас старший советник в компании Boston Consulting Group. Также являлся председателем совета директоров Danske Commodities, членом совета директоров ассоциации Eurogas и членом совета директоров электростанции Dublin Bay Power;

– бывший старший вице-президент компании Equinor (Statoil). Сейчас старший советник в компании Boston Consulting Group. Также являлся председателем совета директоров Danske Commodities, членом совета директоров ассоциации Eurogas и членом совета директоров электростанции Dublin Bay Power; Ричард Хуквэй занимал должности финансового и операционного директора компании British Petroleum. Работал директором в совете директоров EDF, является членом наблюдательных советов компаний Royal Vopak NV, Parkland Corp и Агентства по атомной энергии Великобритании;

занимал должности финансового и операционного директора компании British Petroleum. Работал директором в совете директоров EDF, является членом наблюдательных советов компаний Royal Vopak NV, Parkland Corp и Агентства по атомной энергии Великобритании; Людо Ван дер Хейден – директор-основатель инициативы INSEAD и сопредседатель Международной директорской программы и Программы современного управления в банковской сфере;

– директор-основатель инициативы INSEAD и сопредседатель Международной директорской программы и Программы современного управления в банковской сфере; Наталья Бойко – советница премьер-министра Украины. Основатель и руководитель Центра взаимодействия с властью в Киевской школе экономики. Занимала должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции.

– советница премьер-министра Украины. Основатель и руководитель Центра взаимодействия с властью в Киевской школе экономики. Занимала должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции. Ростислав Шурма – заместитель руководителя Офиса президента Украины. С 2007 года занимал должность финансового директора ЗАО "Макеевский металлургический завод". С 2012 по 2019 год работал генеральным директором ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".

– заместитель руководителя Офиса президента Украины. С 2007 года занимал должность финансового директора ЗАО "Макеевский металлургический завод". С 2012 по 2019 год работал генеральным директором ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь". Константин Марьевич – первый заместитель госсекретаря Кабмина. 2014-2016 годы — занимал руководящие должности в Минрегионе, а также был заместителем управляющего делами Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. С 2016 по 2019 год работал заместителем руководителя, руководителем Службы вице-премьера Украины. С 2020 года работал в должности госсекретаря Минэкономики, а с июня 2021 назначен первым заместителем госсекретаря Кабинета министров Украины.

За 2023-2024 годы четыре члена наблюдательного совета "Нафтогаза" получили по 8 млн грн вознаграждения каждый (без учета налогов). Еще трое не получили ни копейки.

Ранее "Нафтогаз Украины" по результатам тендера заказал ООО "Корн Ферри" услуги рекрутинговых агентств по поиску кандидатов на вакантную должность председателя правления за 2,70 млн грн.