Украинский Красный Крест (УЧХ) направил 28,36 млн грн на восстановление критической инфраструктуры 18 общин Николаевской, Харьковской и Черниговской областей. Средства будут направлены на ремонт электросетей, инверторы и закупку оборудования для водоканалов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба общества.

Как выплачивают средства

Все 18 общин уже получили от УЧХ первый транш на общую сумму 23,29 млн. грн. Пять общин, выполнивших условия и освоившие первую часть финансирования, уже получили второй транш на общую сумму более 5 млн . грн. Остальные общины получат следующую часть финансирования после освоения средств первого транша.

Общество направляет деньги на оборудование и материалы для бесперебойной работы критически важных объектов: солнечные электростанции, инверторы, аккумуляторы и системы накопления энергии, генераторы, водонапорные башни, а также материалы по ремонту водопроводных сетей.

Что уже сделали на местах

В Городнянской общине Черниговской области для городской больницы установили и ввели в эксплуатацию систему резервного питания — инвертор мощностью 25 кВт и 40 аккумуляторов, чтобы медучреждение работало во время отключений света. В Куцурубской общине Николаевской области установили новую водонапорную башню Рожновского для усиления водоснабжения. В Богодуховском обществе на Харьковщине оборудование для бесперебойного водоснабжения уже смонтировано и готовится к запуску.

В других общинах продолжаются монтажные работы, подготовка объектов для ввода в эксплуатацию и тендеры на закупку оборудования и материалов. Там устанавливают солнечные электростанции для объектов водоснабжения; монтируют оборудование для автономной работы учебных заведений; заменяют водонапорные башни; ремонтируют кровли. Закупки производят через систему Prozorro, а часть общин добавляет собственные средства для софинансирования.

Эти проекты помогают общинам поддерживать работу критической инфраструктуры, чтобы жители получали воду, тепло, медицинские и образовательные услуги во время войны.

Ранее сообщалось, что Украинский Красный Крест объявил о старте программы REDpreneur.UA, которая предоставит новые возможности для возобновления и развития бизнеса в Украине.