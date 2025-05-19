20 тысяч комплектов в сутки: в Украине в полевых условиях наладили производство одноразовой посуды для ВСУ (ФОТО)

В одной из воинских частей Украины в полевых условиях наладили производство одноразовой посуды для военнослужащих с производительностью 20 тысяч комплектов в сутки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Сил логистики ВСУ.

Отмечается, что вывод на проектный показатель производительности в 20 тысяч комплектов в сутки занял полгода.

Одноразовая посуда из крафт-картона

‚К производству одноразовой посуды из крафт-картона привлечены 35 специалистов, большинство из которых являются работницами ВСУ, а операторами станков и ответственными за безопасную работу являются военнослужащие-мужчины, которые по результатам осмотра военно-врачебными комиссиями признаны годными к военной службе в воинских частях логистики.

Производство одноразовой посуды организуется с учетом необходимости максимальной безотходности – отходы краф-картона собираются и реализуются в соответствии с законодательством, а полученные средства направляются на закупку новых партий сырья.

Изготавливаемая для нужд ВСУ одноразовая посуда является экологической и экономичной. Такое производство стало безоговорочным признаком изменений в подходах к обеспечению потребностей ВСУ материальными средствами гарантированного качества в соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" объявило закупки пищевых продуктов для Вооруженных сил Украины на II полугодие 2025 года. Ожидаемая стоимость – 22,5 млрд. грн.