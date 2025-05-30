20 ведущих компаний Украины инвестировали 2 млрд грн в образование во время войны: это сравнимо с годовым бюджетом КПИ

Первые 20 украинских компаний, уже заполнивших анкету Delo.ua, за годы большой войны инвестировали в образование более 2 млрд грн. Такие данные компании предоставили в рамках исследования "Инвестиции в образование", которое впервые проводят Delo.ua и Киевская школа экономики KSE.

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Эта сумма сопоставима с годовым доходом НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского" — одного из ведущих вузов страны, получившего за прошлый год 2,4 млрд. грн доходов. Еще можно добавить, что сумма инвестиций в образование всего 20 компаний Украины составляет 1% общего бюджета Украины на образование на этот год (194 млрд грн.),

Напомним, Delo.ua вместе с Киевской школой экономики исследуют, как украинский бизнес поддерживает образование во время войны. В фокусе – более 200 компаний, отобранных по трем критериям:

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В исследовании принимается во внимание все: индивидуальные гранты на обучение, корпоративные программы образования, спонсорство учебных заведений, партнерские проекты компаний с вузами и заведениями профтехнического образования, программы повышения квалификации работников и т.д.

По итогам этого масштабного исследования для каждого участника будет сочтен Индекс образовательной филантропии Delo.ua и впервые в Украине сформирован рейтинг "ТОП инвесторов в образование".

Также мы приглашаем читателей Delo.ua присоединиться к оценке — выбирайте лучших на странице голосования.

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