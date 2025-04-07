200 прифронтовых общин получат 2 млрд грн из резервного фонда: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о выделении 2 млрд грн из резервного фонда госбюджета в поддержку 200 прифронтовых общин. Эти средства будут направлены на развитие территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что эти общины, ежедневно живущие в сверхсложных условиях, но работающие и восстанавливающиеся.

"Это финансирование — запрос от общин, которые расположены рядом с границей России, фактически живут под постоянными обстрелами. В ближайшее время правительство должно утвердить распределение ресурса на каждую из таких общин — для решения насущных потребностей", — прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

О финансировании

Целью финансирования является покрытие наиболее насущных потребностей прифронтовых общин, в частности:

строительство укрытий для защиты местного населения;

закупка специализированного транспорта для эффективной работы коммунальных предприятий;

оперативное выполнение аварийно-восстановительных работ после обстрелов и других чрезвычайных ситуаций;

приобретение необходимых строительных материалов для восстановления инфраструктуры;

ремонт и восстановление внешних и внутренних инженерных сетей и систем, в частности, теплоснабжения и газоснабжения.

Распределение этих средств будет осуществляться с учетом численности и финансовой способности каждой общины.

Программа восстановления Украины

Программа восстановления Украины является частью реформы публичных инвестиций, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры и улучшение качества жизни в общинах, пострадавших от войны и принявших значительное количество внутренне перемещенных лиц.

В июне 2024 года между Украиной и ЕИБ было заключено Финансовое соглашение, предусматривающее привлечение 100 млн евро.

Эти финансовые ресурсы будут направлены на восстановление социальной инфраструктуры, жилищно-коммунальных объектов и обеспечение муниципальным жильем в пострадавших от военной агрессии России регионах, а также в областях, принявших большое количество внутренне перемещенных лиц. Субвенция будет предоставляться общинам через государственный бюджет для пополнения местных бюджетов.

В рамках третьего этапа Программы восстановления Украины было подано 453 проектных заявки от 235 общин на общую сумму 19,27 миллиарда гривен. Правительство уже приняло решение о привлечении дополнительных 100 миллионов евро для расширения этой инициативы. Ожидается, что новый выбор проектов состоится уже в этом году.

Напомним, правительство утвердило решения, позволяющие привлечь 350 миллионов евро от Банка развития Совета Европы, а также Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для продолжения реализации "Программы восстановления Украины ІІІ" и проекта "Восстановление водоснабжения и водоотведения Украины".