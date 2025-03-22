23 марта на Оболони частично ограничат движение транспорта: какая причина

23 марта в Киеве на Оболони состоится благотворительное спортивное мероприятие "Десятка Несокрушимости. Киев — Забег Герои Нации". В этой связи в районе частично ограничат движение транспорта.

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Об этом сообщает Киевский горсовет.

Где и когда будут ограничивать движение

Движение будет ограничено на Оболонской набережной с 6:00 до 13:00, на Оболонском острове с 8:30 до 12:00, в парке "Наталка" с 8:30 до 12:30.

Также с 8.30 до 10.30 перекроют ул. Приречная (ближняя полоса к заливу Собачье Гирло, от стоянки лодок до ул. Приречной, 35).

Маршрут забега пройдет через Оболонскую набережную, Оболонский остров, парк "Наталка" и вернется в беседку Водного стадиона.

Организатором мероприятия выступает общественная организация "Биговая Украина". Забег проводят в целях популяризации физической культуры, а также развития спортивной реабилитации и социальной адаптации.

Напомним, 21 марта в столице и области также ограничивали движение по прибытию иностранных делегаций.