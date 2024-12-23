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250 женщин-предпринимателей освоили новые знания по программе "Зростай 2.0": какие результаты

Женщины планируют учредить собственный бизнес.
65% участников смогли привлечь новых клиентов благодаря знаниям.

В течение нескольких месяцев 250 женщин-предпринимателей успешно завершили образовательный курс по программе "Зростай 2.0". Этот курс является частью проекта Good Governance Fund "Инклюзивная экономика", который осуществляется при поддержке правительства Великобритании и тесном сотрудничестве с Министерством экономики Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Миннекомики.

Обучение завершили женщины, которые планируют основать собственный бизнес или расширить существующий, а также получить новую профессию. Среди участников программы есть внутренне перемещенные лица, одинокие матери и женщины, которые находятся в отпуске по уходу за детьми.

Какие результаты обучения

В частности, 80% участников отметили, что программа уже способствовала расширению их бизнеса, а 65% смогли привлечь новых клиентов благодаря знаниям, приобретенным во время обучения.

Образовательная программа охватывала следующие направления:

  • Предпринимательская деятельность в 2024: Налоги. Регистрация. Учет. Юридические аспекты.
  • Инновационное и инклюзивное предпринимательство.
  • Управленческие навыки и построение эффективных команд.
  • Разработка бизнес-планов и финансовый менеджмент.
  • Маркетинг: создание рекламных кампаний, SMM-стратегии, использование искусственного интеллекта.

После завершения обучения в рамках программы состоялась финальная ярмарка предпринимателей с участием почти 50 локальных бизнесов. Участницы презентовали свои достижения, обменялись опытом и планами развития.

Ранее сообщалось, что 65 учредительниц, руководительниц и владелиц малого и среднего бизнеса из разных регионов Украины стали победительницами грантовой программы "Создай!".

Добавим, что в Украине доступны различные грантовые программы для женщин, которые могут помочь начать или расширить собственный бизнес. Также есть возможность получить ваучер на переобучение.

Автор:
Ольга Опенько