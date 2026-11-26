Львовский городской совет заявляет о длительном затягивании согласования документов Львовской областной военной администрацией. Речь идет о проектах рекультивации Грибовицкого полигона и строительства крематория на Голосковском кладбище.

Как пишет Dilo, об этом информирует мэр Львова Андрей Садовый.

Вместе с депутатами городские власти планируют обратиться в Книгу рекордов Украины, чтобы зафиксировать продолжительность бюрократических задержек.

Какие проекты во Львове не могут получить согласование

По информации городских властей, больше всего времени на согласование ожидают документы о рекультивации Грибовицкого полигона - 251 день. Еще 240 дней идет рассмотрение документации, необходимой для строительства крематория на Голосковском кладбище.

В горсовете отмечают, что оба проекта являются коммунальными и реализуются в интересах общины Львова. Особое значение имеет рекультивация Грибовицкого полигона, к финансированию которой привлечены международные партнеры.

Длительное ожидание согласований, по оценке городских властей, создает риски для реализации проектов. В частности, задержки могут поставить под угрозу международное финансирование и негативно повлиять на доверие партнеров, поддерживающих возобновление и развитие украинских общин.

Львов требует вмешательства центральной власти

В городском совете утверждают, что неоднократно пытались разрешить ситуацию из-за официальных обращений. По словам представителей Львова, они посылали десятки писем и обращались к руководству государства, однако это не привело к согласованию документов.

Теперь городские власти вместе с депутатами планируют повторно обратиться к Президенту Украины, Премьер-министру, Верховной Раде и правоохранительным органам.

Во Львове считают, что задержки с согласованием выходят за пределы обычных административных процедур и оказывают непосредственное влияние на реализацию важных для общества инфраструктурных проектов.

Городские власти подчеркивают, что будут продолжать добиваться принятия необходимых решений. Одним из символических шагов в этой ситуации должно стать обращение в Книгу рекордов Украины из-за продолжительности согласования документов.

Напомним, несмотря на значительное финансирование во Львове, до сих пор не сформирована необходимая инфраструктура для полного цикла управления бытовыми отходами. Такая ситуация сложилась из-за того, что ключевой инфраструктурный проект по переработке отходов – механико-биологический комплекс мощностью до 250 тыс. тонн в год – до конца 2025 года не был достроен, а в 2026 году контракт с подрядчиком был расторгнут из-за существенных нарушений обязательств.