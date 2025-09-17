5 миллиардов франков на восстановление: Кабмин направил на ратификацию соглашение со Швейцарией

Правительство инициировало представление в Верховную Раду на ратификацию соглашения со Швейцарией о сотрудничестве в процессе послевоенного восстановления. Этот документ, подписанный во время Конференции по восстановлению Украины 2025 (URC) в Риме, создает правовые основы для долгосрочной поддержки критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Согласно документу, Швейцария, считающая восстановление Украины одним из своих стратегических приоритетов, планирует выделить 5 миллиардов франков ($6,35 млрд) к 2036 году. Эта помощь является безвозвратной финансовой и технической поддержкой, которая будет использована для закупки товаров и услуг у швейцарских компаний.

Средства будут направлены на укрепление государственных услуг в ключевых секторах, таких как:

энергетика;

транспорт и мобильность;

машиностроение;

строительство;

водоснабжение;



предотвращение и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Соглашение также предусматривает прозрачный механизм отбора проектов из-за публичных закупок по швейцарскому законодательству. Особое внимание уделяется влиянию на процесс восстановления, вклада в достижение целей устойчивого развития и "зеленого" перехода, созданию рабочих мест и профессиональному обучению украинских специалистов.

Напомним, в августе сообщалось, что Швейцария будет способствовать восстановлению Украины инвестициями на $116 млн (свыше 93 млн швейцарских франков). Финансирование предусмотрено для проектов в энергетике, инфраструктуре, жилье, здравоохранении, образовании и гуманитарном разминировании, которые стартуют осенью 2025 года.