В октябре 2026 года 63% опрошенных украинских предприятий назвали нехватку работников главным препятствием для работы. Еще 59% жаловались на опасность из-за войны войны, а доля бизнеса, которому мешают перебои с электро-, водо- и теплоснабжением, за месяц выросла с 12% до 21%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на результаты 54-го ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), проведенного среди 467 предприятий.

По словам старшего научного сотрудника ИЭД Евгения Ангела, нехватка рабочей силы остается наибольшей проблемой бизнеса, хотя доля жалующихся на него предприятий сократилась с 67% в сентябре до 63% в октябре.

При этом затруднения с поиском квалифицированных работников отметили 57,4% предприятий против 58,9% месяцем ранее. Нехватка неквалифицированного персонала беспокоила 35,8% опрошенных против 38,5% в сентябре.

Что больше всего мешает украинским предприятиям

По результатам октябрьского опроса, основными препятствиями для работы бизнеса стали:

Нехватка рабочей силы - 63%.

Опасные условия работы – 59%.

Рост цен на сырье, материалы и товары – 46%.

Уменьшение спроса на продукцию и услуги – 29%.

Сложности с перевозкой сырья и готовой продукции – 22%.

Перебои с электро-, водо- и теплоснабжением – 21%.

Особенно заметно ухудшилась ситуация с энергоснабжением. За месяц доля предприятий, назвавших перебои одной из главных проблем, выросла на 9 процентных пунктов, а само препятствие поднялось с восьмого на шестое место.

В то же время, сложности с перевозкой товаров стали менее распространенной проблемой: доля жалоб сократилась с 31% до 22%.

Из-за отключения бизнес останавливает работу

По данным ИЭД, в сентябре украинские предприятия потеряли в среднем 4% рабочего времени из-за перебоев с электроснабжением. При этом 41% опрошенных компаний были вынуждены временно останавливать работу.

Наибольшие потери рабочего времени из-за отключения зафиксировали в Сумской области – 15%, Одесской – 12% и Черниговской – 11%.

По отраслям больше всего пострадали предприятия легкой и пищевой промышленности, потерявшие по 5% рабочего времени.

В то же время, 38% опрошенных предприятий сообщили, что могут продолжать работу даже при отсутствии централизованного электроснабжения благодаря собственной энергетической автономности.

На Харьковщине из-за тревог теряют почти четверть рабочего времени

Воздушные тревоги также оказывают существенное влияние на работу предприятий.

В сентябре наибольшие потери рабочего времени из-за воздушных тревог зафиксировали в Харьковской области — 24%.

Высокими показатели были также в Запорожской области – 20%, Полтавской – 18% и Одесской – 16%.

В среднем по Украине предприятия теряли из-за воздушных тревог 8% рабочего времени.

По словам Евгения Ангела, опасность работы назвали проблемой 59% предприятий - это один из самых высоких показателей за весь период исследований. Больший уровень фиксировали только в октябре 2024 года, когда доля таких ответов составила 62%.

Особенно остро риски безопасности испытывают крупные компании: на них жалуются более 70% опрошенных крупных предприятий, тогда как среди микробизнеса — около 40%.

Как бизнес оценивает экономическую политику правительства

Большинство предприятий продолжают нейтрально оценивать экономическую политику правительства.

В октябре доля таких ответов выросла с 61 до 63%.

Позитивно действия правительства оценили только 4% предприятий, тогда как отрицательно 25% против 28% в сентябре.

В ИЭД отмечают, что негативные оценки экономической политики стабильно преобладают с летом 2023 года.

Напомним, ранее Dilo сообщало об ухудшении деловой активности украинских предприятий. В октябре индекс возобновления деловой активности упал до -0,24 – самого низкого показателя с марта 2023 года. Среди основных проблем бизнес называл нехватку работников, опасные условия работы и перебои с электроснабжением.