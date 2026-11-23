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63% предприятий в Украине не хватает работников: что еще мешает бизнесу
В октябре 2026 года 63% опрошенных украинских предприятий назвали нехватку работников главным препятствием для работы. Еще 59% жаловались на опасность из-за войны войны, а доля бизнеса, которому мешают перебои с электро-, водо- и теплоснабжением, за месяц выросла с 12% до 21%.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на результаты 54-го ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), проведенного среди 467 предприятий.
По словам старшего научного сотрудника ИЭД Евгения Ангела, нехватка рабочей силы остается наибольшей проблемой бизнеса, хотя доля жалующихся на него предприятий сократилась с 67% в сентябре до 63% в октябре.
При этом затруднения с поиском квалифицированных работников отметили 57,4% предприятий против 58,9% месяцем ранее. Нехватка неквалифицированного персонала беспокоила 35,8% опрошенных против 38,5% в сентябре.
Что больше всего мешает украинским предприятиям
По результатам октябрьского опроса, основными препятствиями для работы бизнеса стали:
- Нехватка рабочей силы - 63%.
- Опасные условия работы – 59%.
- Рост цен на сырье, материалы и товары – 46%.
- Уменьшение спроса на продукцию и услуги – 29%.
- Сложности с перевозкой сырья и готовой продукции – 22%.
- Перебои с электро-, водо- и теплоснабжением – 21%.
Особенно заметно ухудшилась ситуация с энергоснабжением. За месяц доля предприятий, назвавших перебои одной из главных проблем, выросла на 9 процентных пунктов, а само препятствие поднялось с восьмого на шестое место.
В то же время, сложности с перевозкой товаров стали менее распространенной проблемой: доля жалоб сократилась с 31% до 22%.
Из-за отключения бизнес останавливает работу
По данным ИЭД, в сентябре украинские предприятия потеряли в среднем 4% рабочего времени из-за перебоев с электроснабжением. При этом 41% опрошенных компаний были вынуждены временно останавливать работу.
Наибольшие потери рабочего времени из-за отключения зафиксировали в Сумской области – 15%, Одесской – 12% и Черниговской – 11%.
По отраслям больше всего пострадали предприятия легкой и пищевой промышленности, потерявшие по 5% рабочего времени.
В то же время, 38% опрошенных предприятий сообщили, что могут продолжать работу даже при отсутствии централизованного электроснабжения благодаря собственной энергетической автономности.
На Харьковщине из-за тревог теряют почти четверть рабочего времени
Воздушные тревоги также оказывают существенное влияние на работу предприятий.
В сентябре наибольшие потери рабочего времени из-за воздушных тревог зафиксировали в Харьковской области — 24%.
Высокими показатели были также в Запорожской области – 20%, Полтавской – 18% и Одесской – 16%.
В среднем по Украине предприятия теряли из-за воздушных тревог 8% рабочего времени.
По словам Евгения Ангела, опасность работы назвали проблемой 59% предприятий - это один из самых высоких показателей за весь период исследований. Больший уровень фиксировали только в октябре 2024 года, когда доля таких ответов составила 62%.
Особенно остро риски безопасности испытывают крупные компании: на них жалуются более 70% опрошенных крупных предприятий, тогда как среди микробизнеса — около 40%.
Как бизнес оценивает экономическую политику правительства
Большинство предприятий продолжают нейтрально оценивать экономическую политику правительства.
В октябре доля таких ответов выросла с 61 до 63%.
Позитивно действия правительства оценили только 4% предприятий, тогда как отрицательно 25% против 28% в сентябре.
В ИЭД отмечают, что негативные оценки экономической политики стабильно преобладают с летом 2023 года.
Напомним, ранее Dilo сообщало об ухудшении деловой активности украинских предприятий. В октябре индекс возобновления деловой активности упал до -0,24 – самого низкого показателя с марта 2023 года. Среди основных проблем бизнес называл нехватку работников, опасные условия работы и перебои с электроснабжением.