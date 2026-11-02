65% арендаторов отказывали в аренде жилья из-за домашних животных

89% арендодателей учитывают наличие домашних животных у претендентов на долгосрочную аренду жилья, а 65% поисковиков получали отказ из-за любимцев.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на исследование OLX Недвижимость, посвященного опыту аренды жилья с животными и трудностям, с которыми сталкиваются арендаторы.

73% поисковиков сталкивались с трудностями при поиске жилья с животными

Почти половина опрошенных – 48% – имеет опыт аренды жилья с домашними питомцами. В частности, 24% снимали жилье с котами, 14% – с собаками, а 11% – с другими животными.

В то же время, найти жилье, где готовы принять арендаторов вместе с животными, непросто. Среди искавших такое жилье 73% сообщили о трудностях: для 26% поиск был очень сложным, а для 47% – сопровождался определенными препятствиями. 17% назвали его не очень сложным, а 8% легким.

Помощь риелторов была разной: 27% респондентов отметили, что специалист полностью помог им найти жилье, еще 34% получили частичную поддержку. В то же время 20% не получили помощи, а 19% искали квартиру самостоятельно.

Среди проблем во взаимодействии с риелторами 36% опрошенных назвали неудачные попытки убедить владельца разрешить проживание с животным. Еще 40% отметили, что переговоров с собственниками вообще не было, а 15% не хватало аргументов или опыта для таких разговоров.

"Поиск жилья с домашними животными нуждается в согласовании ожиданий всех сторон. Для арендаторов важно найти жилье, где будут готовы принять их вместе с животными, а для владельцев – понимать, как будет организовано проживание и ответственность в случае повреждения имущества. В этой ситуации риелторы могут помочь сторонам обсудить условия и найти решение, которое обсудит условия, и найти решение, которое будет решено, как найти решение, которое будет обсуждаться", – комментирует Оксана Остапчук, руководитель направления OLX Недвижимость.

У 47% арендаторов не было повреждений жилья из-за животных

Наличие домашнего питомца может вызвать у арендодателей опасения по состоянию квартиры после завершения аренды. Однако, по данным исследования, у 47% опрошенных, снимавших жилье с животными, повреждений не было. Еще 44% сообщили о незначительных повреждениях, а 9% – о серьезных.

Если имущество все же было повреждено, арендаторы чаще ремонтировали или заменяли вещи или компенсировали убытки. Так, 34% респондентов частично ремонтировали или заменяли поврежденное имущество, 29% полностью заменяли поврежденные вещи, а 23% возмещали ущерб. В 11% случаев расходы покрывались на средства залога. Только 3% опрошенных отметили, что владелец не требовал компенсации.

Чтобы избежать конфликтов, в OLX Недвижимость советуют заранее сообщать арендодателю о наличии животного, согласовывать условия проживания и фиксировать договоренности в договоре аренды. Владельцам, со своей стороны, рекомендуют указывать в объявлениях, готовы ли они сдавать жилье людям с домашними питомцами, в том числе с помощью соответствующего фильтра.

"Во избежание недоразумений и проблем в будущем поисковикам обязательно нужно сообщать арендодателю о наличии домашнего любимца, обсуждать условия проживания и фиксировать договоренности в договоре аренды. Владельцам, со своей стороны, целесообразно четко указывать в объявлениях, готовы ли они сдавать жилье людям с животными. Например, ставя соответствующий ответ руководитель направления OLX Недвижимость.

Напомним, в 2026 году рынок недвижимости Украины показывает тенденцию роста спроса на частные дома. Речь идет как о покупке, так и аренде. Соискатели видят ряд преимуществ в таком формате жилья, важнейшими из которых является безопасность, автономность и большее пространство.