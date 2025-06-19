Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,63

+0,10

EUR

47,90

--0,11

Наличный курс:

USD

41,67

41,56

EUR

48,31

48,13

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

70% ВПЛ, обращающихся в Службу занятости, находят работу: статистика

работа, бариста
Государственная служба занятости трудоустроила около 124 тысяч ВПЛ. / Freepik

С 1 марта 2022 года и по сей день Государственная служба занятости трудоустроила почти 124 тысячи внутренне перемещенных лиц. В прошлом году их количество составило почти 42 тысячи человек, с начала этого года – 19,3 тысяч. То есть почти 70% ВПЛ, которые искали работу через центры занятости, уже трудоустроены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Не все внутренне перемещенные лица желают получать статус безработного, многие из них обращаются за услугами единовременно и получают все необходимые консультации без регистрации безработным", — отметили в службе.

У консультантов ВПЛ получают различные услуги, в частности, разъяснения о получении грантов, способы самостоятельного поиска работы через Единый портал вакансий, который служба занятости создала для удобства клиентов.

Таких с 2022 года было 241 тысяч человек, из них изъявили желание получить статус безработного – 180 тысяч. Специалисты центров занятости нашли работу почти для 124 тысяч.

С начала 2025 года за услугами обращались почти 59 тысяч внутриперемещенных лиц, из них:

  • 43 тысячи получали статус безработного. Из этого количества 19,3 тысяч человек уже трудоустроено, то есть почти 45%;
  • 1,8 тысячи воспользовались услугой ваучер на обучение;
  • 3,6 тысяч ВПЛ проходят повышение квалификации в центрах профессионально-технического образования.

Кроме этого, 600 человек уже получили гранты и микрогранты на открытие собственного бизнеса и создание новых рабочих мест.

Также стоит отметить, что к временным работам привлечено 1,3 тысячи ВПЛ, также с начала года на общественно полезные работы направлено 12,4 тысячи таких лиц.

Напомним, Служба занятости предлагает вакансии в рамках госпроекта состоящим на учете. Оплата труда составляет до 1,5 минимальных заработных плат, что на сегодняшний день эквивалентно 12 тысячам гривен за полный месяц работы.

Автор:
Татьяна Ковальчук