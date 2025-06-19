70% ВПЛ, обращающихся в Службу занятости, находят работу: статистика

С 1 марта 2022 года и по сей день Государственная служба занятости трудоустроила почти 124 тысячи внутренне перемещенных лиц. В прошлом году их количество составило почти 42 тысячи человек, с начала этого года – 19,3 тысяч. То есть почти 70% ВПЛ, которые искали работу через центры занятости, уже трудоустроены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Не все внутренне перемещенные лица желают получать статус безработного, многие из них обращаются за услугами единовременно и получают все необходимые консультации без регистрации безработным", — отметили в службе.

У консультантов ВПЛ получают различные услуги, в частности, разъяснения о получении грантов, способы самостоятельного поиска работы через Единый портал вакансий, который служба занятости создала для удобства клиентов.

Таких с 2022 года было 241 тысяч человек, из них изъявили желание получить статус безработного – 180 тысяч. Специалисты центров занятости нашли работу почти для 124 тысяч.

С начала 2025 года за услугами обращались почти 59 тысяч внутриперемещенных лиц, из них:

43 тысячи получали статус безработного. Из этого количества 19,3 тысяч человек уже трудоустроено, то есть почти 45%;

1,8 тысячи воспользовались услугой ваучер на обучение;

3,6 тысяч ВПЛ проходят повышение квалификации в центрах профессионально-технического образования.

Кроме этого, 600 человек уже получили гранты и микрогранты на открытие собственного бизнеса и создание новых рабочих мест.

Также стоит отметить, что к временным работам привлечено 1,3 тысячи ВПЛ, также с начала года на общественно полезные работы направлено 12,4 тысячи таких лиц.

Напомним, Служба занятости предлагает вакансии в рамках госпроекта состоящим на учете. Оплата труда составляет до 1,5 минимальных заработных плат, что на сегодняшний день эквивалентно 12 тысячам гривен за полный месяц работы.