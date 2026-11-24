Польское Управление социального страхования (ZUS) усилило контроль за выплатами по программе Rodzina 800+. Украинские семьи рискуют остаться без ежемесячного пособия в размере 800 злотых на ребенка, если нарушат условия пребывания в стране, не подтвердят профессиональную активность или ошибки в документах.

Как пишет Dilo, об этом информирует ZUS.

Как работает программа

Программа предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Помощь оказывается независимо от доходов семьи, однако для иностранцев, в частности, граждан Украины, действуют дополнительные условия.

В 2026 году правила получения средств для украинцев со статусом PESEL UKR изменились. С 31 января выплаты по предварительным заявлениям были приостановлены. Чтобы восстановить помощь, родителям нужно было подать новое заявление и подтвердить соответствие требованиям польского законодательства.

В частности, необходимо иметь законные основания для пребывания в Польше, соответствовать критерию профессиональной активности (если не предусмотрены исключения), а также обеспечить посещение ребенком польского детского сада или школы в соответствии с его возрастом.

Кроме того, персональные данные в заявлении должны быть правильными и соответствовать информации в государственных реестрах.

С 1 июня 2026 года аналогичные требования распространили и на других иностранцев из стран, не входящих в ЕС и Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), при условии их законного пребывания в Польше.

Почему украинцам могут остановить выплаты

ZUS проверяет информацию о получателях помощи через государственные реестры. Если выявляется несоответствие или нарушение установленных условий, выплаты могут быть приостановлены.

Среди основных причин:

1. Выезд из Польши

Управление социального страхования получает информацию о пересечении границы и проверяет, вернулись ли заявитель и ребенок в страну.

Если в реестрах зафиксирован выезд, но нет сведений о возврате, ZUS может временно остановить выплаты до выяснения обстоятельств.

В то же время, краткосрочная поездка за пределы Польши сама по себе не означает автоматической потери права на помощь.

2. Отсутствие официальной работы или страхования

Еще одно основание для проверки — отсутствие подтверждения профессиональной активности родителя или опекуна.

Для этого ZUS использует информацию из своих реестров социального страхования, а также данные системы KRUS, обслуживающей фермеров.

Если сведения о занятости или страховании не подтверждаются, выплаты могут быть приостановлены. В то же время, законодательство предусматривает исключения для отдельных категорий получателей.

3. Отсутствие ребенка в польском учебном заведении

Право на помощь также зависит от выполнения требования по обучению детей в Польше.

Ребенок соответствующего возраста должен посещать польский детский сад или школу. Если в образовательных реестрах нет подтверждения его обучения, это может стать основанием для остановки выплат.

4. Ошибки в персональных данных

Проблемы с получением помощи могут возникнуть и из-за неточности в документах или расхождения между заявлением и государственными реестрами.

Чаще всего речь идет о неправильном написании имени или фамилии, ошибке в дате рождения или некорректном номере PESEL заявителя или ребенка.

Такие несоответствия могут осложнить проверку права на помощь и привести к временному блокированию средств.

Почему Польша изменила правила выплат

Ужесточение требований к получателям помощи произошло после того, как президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущие законодательные изменения по программе 800+.

После этого были приняты новые законодательные решения, связавшие право иностранцев на получение помощи с их профессиональной активностью и обучением детей в польских образовательных учреждениях.

Таким образом, для украинских семей в Польше важно не только иметь законные основания для пребывания в стране, но и выполнять дополнительные условия программы. Несоответствие этим требованиям может привести к приостановке ежемесячного пособия на детей.

Заметим, что в 2025 году украинские беженцы обеспечили рост реального ВВП Польши на 2,4%, что составляет около 94 млрд злотых, тогда как уровень их занятости поднялся до 76% против 69% годом ранее.