Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,09

EUR

46,65

--0,20

Наличный курс:

USD

41,45

41,36

EUR

46,86

46,69

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Актуально Актуально
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Activitis Education провела интеллектуальную дискуссию "Финансовые технологии для аграрного сектора Украины"

Агросектор Украины имеет большой потенциал для цифровой трансформации.
Агросектор Украины имеет большой потенциал для цифровой трансформации.

15 мая 2025 года в IQ Business Center произошло интеллектуальное событие, посвященное одному из ключевых направлений развития современной экономики – интеграции финансовых технологий в аграрный сектор Украины. Организатором выступила финтех-компания Activitis в рамках образовательной инициативы Activitis Education.

Мероприятие собрало ведущих экспертов агро- и финансовых отраслей, представителей стартапов, бизнеса и аналитического сообщества для глубокого обсуждения актуальных вызовов и возможностей, которые открывает цифровизация агросферы.

В фокусе дискуссии были следующие темы:

• цифровые денежные инструменты для агрокомпаний;

• новые формы финансовой поддержки аграрного бизнеса;

• перспективы развития финтеха в агроиндустрии;

• конкретные решения и возможности для бизнеса сегодня.

Фото 2 — Activitis Education провела интеллектуальную дискуссию "Финансовые технологии для аграрного сектора Украины"

Среди спикеров происшествия ведущие лидеры отрасли:

Виктор Галасюк – экономист, президент Украинской ассоциации Римского клуба, член наблюдательного совета КМЭФ, адъюнкт профессор kmbs, доктор экономических наук;

Ярослав Смакота – генеральный директор и основатель агростартапа AgroApp, акционер финтех-компании Activitis;

Николай Волков — советник по привлечению капитала и развитию бизнеса финтех-компании Activitis.;

Богдан Круглик - генеральный директор компании FRENDT;

Маргарита Побелец – руководитель отдела привлечения инвестиций и капитала финтех-компании Activitis.

В рамках мероприятия Activitis представила стратегию новой цифровой экосистемы WEAGRO — решение, которое не просто реагирует на потребности рынка, а формирует новую архитектуру доступа к финансам агробизнеса Украины. Экосистема будет объединять семь ключевых решений для аграрного бизнеса:

  • WEAGRO EDUCATION – лучший онлайн-помощник для фермера
  • WEAGRO АГРОРАССРОЧКА — онлайн-рассрочка для бизнеса
  • WEAGRO ТРЕЙД — площадка для онлайн-покупки/продажи зерновых и любой агропродукции
  • WEAGRO E-INVOICING — финансирование инвойсов онлайн за считанные минуты
  • WEAGRO АГРОНОТЫ - финансовый инструмент для привлечения средств под будущий урожай
  • WEAGRO Е-ДОКУМЕНТООБРАЩЕНИЕ — документооборот в цифровом формате
  • WEAGRO АГРОЭКСПЕРТ - онлайн-консультант по любым вопросам в аграрном бизнесе
Фото 3 — Activitis Education провела интеллектуальную дискуссию "Финансовые технологии для аграрного сектора Украины"

Эта экосистема будет создана для того, чтобы оказать услуги для агросектора максимально простыми, быстрыми и доступными в несколько кликов — без очередей, бумаг и сложной бюрократии. Цель WEAGRO – масштабирование доверия и капитала в пользу украинского фермера.

Участники пришли к общему мнению: агросектор Украины имеет большой потенциал для цифровой трансформации, а финансовые технологии способны обеспечить прозрачность, эффективность и доступность финансирования для агробизнеса любого масштаба.

«Я считаю, что наше второе мероприятие состоялось в дружеской, непринужденной и приятной атмосфере. И я искренне убежден, что это только начало серии встреч с бизнес-сообществом, где мы сможем открыто обмениваться мнениями и эмоциями.

Я искренне верю, что наибольший потенциал аграрной отрасли в переходе от просто трейдинга к полноценной переработке. Но для этого нужно создать реальные условия: быстрый, прозрачный и массовый доступ к финансированию. Только тогда агрокомпании смогут получать действенные финансовые инструменты, которые не просто закрывают потребности, а помогают мультипликировать результаты и расти системно» , – отметил Константин Жуковский , акционер финтех-компании Activitis .

Фото 4 — Activitis Education провела интеллектуальную дискуссию "Финансовые технологии для аграрного сектора Украины"

Финтех-компания Activitis начала серию образовательных мероприятий для своих партнеров, и подобные события будут проводиться на регулярной основе. Цель – способствовать развитию финансовой грамотности, внедрению инноваций и формированию профессионального сообщества будущего.