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Activitis Education провела интеллектуальную дискуссию "Финансовые технологии для аграрного сектора Украины"
15 мая 2025 года в IQ Business Center произошло интеллектуальное событие, посвященное одному из ключевых направлений развития современной экономики – интеграции финансовых технологий в аграрный сектор Украины. Организатором выступила финтех-компания Activitis в рамках образовательной инициативы Activitis Education.
Мероприятие собрало ведущих экспертов агро- и финансовых отраслей, представителей стартапов, бизнеса и аналитического сообщества для глубокого обсуждения актуальных вызовов и возможностей, которые открывает цифровизация агросферы.
В фокусе дискуссии были следующие темы:
• цифровые денежные инструменты для агрокомпаний;
• новые формы финансовой поддержки аграрного бизнеса;
• перспективы развития финтеха в агроиндустрии;
• конкретные решения и возможности для бизнеса сегодня.
Среди спикеров происшествия ведущие лидеры отрасли:
• Виктор Галасюк – экономист, президент Украинской ассоциации Римского клуба, член наблюдательного совета КМЭФ, адъюнкт профессор kmbs, доктор экономических наук;
• Ярослав Смакота – генеральный директор и основатель агростартапа AgroApp, акционер финтех-компании Activitis;
• Николай Волков — советник по привлечению капитала и развитию бизнеса финтех-компании Activitis.;
• Богдан Круглик - генеральный директор компании FRENDT;
• Маргарита Побелец – руководитель отдела привлечения инвестиций и капитала финтех-компании Activitis.
В рамках мероприятия Activitis представила стратегию новой цифровой экосистемы WEAGRO — решение, которое не просто реагирует на потребности рынка, а формирует новую архитектуру доступа к финансам агробизнеса Украины. Экосистема будет объединять семь ключевых решений для аграрного бизнеса:
- WEAGRO EDUCATION – лучший онлайн-помощник для фермера
- WEAGRO АГРОРАССРОЧКА — онлайн-рассрочка для бизнеса
- WEAGRO ТРЕЙД — площадка для онлайн-покупки/продажи зерновых и любой агропродукции
- WEAGRO E-INVOICING — финансирование инвойсов онлайн за считанные минуты
- WEAGRO АГРОНОТЫ - финансовый инструмент для привлечения средств под будущий урожай
- WEAGRO Е-ДОКУМЕНТООБРАЩЕНИЕ — документооборот в цифровом формате
- WEAGRO АГРОЭКСПЕРТ - онлайн-консультант по любым вопросам в аграрном бизнесе
Эта экосистема будет создана для того, чтобы оказать услуги для агросектора максимально простыми, быстрыми и доступными в несколько кликов — без очередей, бумаг и сложной бюрократии. Цель WEAGRO – масштабирование доверия и капитала в пользу украинского фермера.
Участники пришли к общему мнению: агросектор Украины имеет большой потенциал для цифровой трансформации, а финансовые технологии способны обеспечить прозрачность, эффективность и доступность финансирования для агробизнеса любого масштаба.
«Я считаю, что наше второе мероприятие состоялось в дружеской, непринужденной и приятной атмосфере. И я искренне убежден, что это только начало серии встреч с бизнес-сообществом, где мы сможем открыто обмениваться мнениями и эмоциями.
Я искренне верю, что наибольший потенциал аграрной отрасли в переходе от просто трейдинга к полноценной переработке. Но для этого нужно создать реальные условия: быстрый, прозрачный и массовый доступ к финансированию. Только тогда агрокомпании смогут получать действенные финансовые инструменты, которые не просто закрывают потребности, а помогают мультипликировать результаты и расти системно» , – отметил Константин Жуковский , акционер финтех-компании Activitis .
Финтех-компания Activitis начала серию образовательных мероприятий для своих партнеров, и подобные события будут проводиться на регулярной основе. Цель – способствовать развитию финансовой грамотности, внедрению инноваций и формированию профессионального сообщества будущего.