Activitis Education провела интеллектуальную дискуссию "Финансовые технологии для аграрного сектора Украины"

15 мая 2025 года в IQ Business Center произошло интеллектуальное событие, посвященное одному из ключевых направлений развития современной экономики – интеграции финансовых технологий в аграрный сектор Украины. Организатором выступила финтех-компания Activitis в рамках образовательной инициативы Activitis Education.

Мероприятие собрало ведущих экспертов агро- и финансовых отраслей, представителей стартапов, бизнеса и аналитического сообщества для глубокого обсуждения актуальных вызовов и возможностей, которые открывает цифровизация агросферы.

В фокусе дискуссии были следующие темы:

• цифровые денежные инструменты для агрокомпаний;

• новые формы финансовой поддержки аграрного бизнеса;

• перспективы развития финтеха в агроиндустрии;

• конкретные решения и возможности для бизнеса сегодня.

Среди спикеров происшествия ведущие лидеры отрасли:

• Виктор Галасюк – экономист, президент Украинской ассоциации Римского клуба, член наблюдательного совета КМЭФ, адъюнкт профессор kmbs, доктор экономических наук;

• Ярослав Смакота – генеральный директор и основатель агростартапа AgroApp, акционер финтех-компании Activitis;

• Николай Волков — советник по привлечению капитала и развитию бизнеса финтех-компании Activitis.;

• Богдан Круглик - генеральный директор компании FRENDT;

• Маргарита Побелец – руководитель отдела привлечения инвестиций и капитала финтех-компании Activitis.

В рамках мероприятия Activitis представила стратегию новой цифровой экосистемы WEAGRO — решение, которое не просто реагирует на потребности рынка, а формирует новую архитектуру доступа к финансам агробизнеса Украины. Экосистема будет объединять семь ключевых решений для аграрного бизнеса:

WEAGRO EDUCATION – лучший онлайн-помощник для фермера

WEAGRO АГРОРАССРОЧКА — онлайн-рассрочка для бизнеса

WEAGRO ТРЕЙД — площадка для онлайн-покупки/продажи зерновых и любой агропродукции

WEAGRO E-INVOICING — финансирование инвойсов онлайн за считанные минуты

WEAGRO АГРОНОТЫ - финансовый инструмент для привлечения средств под будущий урожай

WEAGRO Е-ДОКУМЕНТООБРАЩЕНИЕ — документооборот в цифровом формате

WEAGRO АГРОЭКСПЕРТ - онлайн-консультант по любым вопросам в аграрном бизнесе

Эта экосистема будет создана для того, чтобы оказать услуги для агросектора максимально простыми, быстрыми и доступными в несколько кликов — без очередей, бумаг и сложной бюрократии. Цель WEAGRO – масштабирование доверия и капитала в пользу украинского фермера.

Участники пришли к общему мнению: агросектор Украины имеет большой потенциал для цифровой трансформации, а финансовые технологии способны обеспечить прозрачность, эффективность и доступность финансирования для агробизнеса любого масштаба.

«Я считаю, что наше второе мероприятие состоялось в дружеской, непринужденной и приятной атмосфере. И я искренне убежден, что это только начало серии встреч с бизнес-сообществом, где мы сможем открыто обмениваться мнениями и эмоциями.

Я искренне верю, что наибольший потенциал аграрной отрасли в переходе от просто трейдинга к полноценной переработке. Но для этого нужно создать реальные условия: быстрый, прозрачный и массовый доступ к финансированию. Только тогда агрокомпании смогут получать действенные финансовые инструменты, которые не просто закрывают потребности, а помогают мультипликировать результаты и расти системно» , – отметил Константин Жуковский , акционер финтех-компании Activitis .

Финтех-компания Activitis начала серию образовательных мероприятий для своих партнеров, и подобные события будут проводиться на регулярной основе. Цель – способствовать развитию финансовой грамотности, внедрению инноваций и формированию профессионального сообщества будущего.