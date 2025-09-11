Агентство "Государственный оператор тыла" сэкономило 13,4 млрд грн благодаря Prozorro

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) сэкономило более 13,4 миллиарда гривен государственных средств по результатам закупок в январе-августе 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Использование системы Prozorro не только позволило добиться значительной экономии, но и способствовало повышению активности поставщиков, активно соревновавшихся за получение государственных заказов.

При этом, несмотря на сбережения, агентство смогло сохранить высокое качество продукции.

В частности, сэкономлено:

почти 5,2 млрд грн при закупках продуктов питания;

ориентировочно 4,7 млрд грн – вещевого обеспечения;

примерно 3,5 млрд грн – горюче-смазочных материалов.

Как отметили в Минобороны, эффективность удалось достичь благодаря системному подходу ДОТ к закупкам: проведению рыночных консультаций, привлечению новых участников, прозрачному проведению процедур в системе Prozorro и т.д.

Это привело к активной конкуренции посреди поставщиков. За победу на торгах соревновались в среднем 3,2 потенциальных контрагента.

Больше всего – в закупках продуктов питания – 8,4 потенциальных контрагента.

Напомним, в конце июля ГОТ объявил о новой волне тендеров на поставку предметов вещевого имущества для военных.