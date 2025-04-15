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Агентство оборонных закупок отчиталось, сколько дронов поставлено на фронт с начала 2025 года

война
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

Агентство оборонных закупок Министерства обороны с начала 2025 года поставило на фронт 420 тысяч беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба АОЗ.

Отмечается, что направление БПЛА остается среди ключевых приоритетов закупочного ведомства Минобороны.

"Каждый летящий на врага дрон — это минус один шанс для оккупанта и плюс одна возможность сохранить жизнь украинскому воину. Поэтому в этом году АОЗ уже законтрактовано 1,52 млн БпЛА", — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в АОЗ, такого результата удалось добиться благодаря слаженной работе всех, кто ежедневно работает над тем, чтобы беспилотники как можно быстрее попадали туда, где они нужны — на передовую.

Отметим, что Минобороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

Как сообщал глава Минобороны Рустем Умеров, в первом квартале 2025 года АОЗ заключила контракты более чем на 200 млрд грн. Ведомство фокусируется на технологиях, которые дают результат уже сегодня. В первую очередь, это беспилотники, РЭБ, наземные роботизированные комплексы. По этим направлениям уже подписано 279 контрактов на 77,2 млрд. грн.

Автор:
Светлана Манько