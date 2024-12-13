Агентство восстановления получит €267 млн от ЕБРР на модернизацию международной трассы

ЕБРР предоставляет Агентству возобновления кредит в размере 267 млн евро для развития стратегической автомагистрали в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства.

Отмечается, что кредит будет способствовать преодолению новых вызовов на стратегических автодорогах на западной границе Украины.

Какую трассу модернизируют

ЕБРР перенаправляет часть кредита в размере 267 млн евро для модернизации автодороги М-06 . Отмечается, что трассы, соединяющие Киев со Словакией и Венгрией, испытали значительную дополнительную нагрузку во время войны.

Планируемая модернизация соответствует инициативе "Пути солидарности".

Кроме этого, выделяется второй транш в размере 160 млн евро. Проект предусматривает повышение безопасности движения и снижение негативного влияния на климат. Ремонтные работы планируются в Киевской, Ровенской и Житомирской областях.

Что известно о переназначении кредита

Кредит, предоставленный в 2020 году на сумму 450 млн евро, был направлен на финансирование строительства и улучшение состояния автодорог между Киевом и портом Одессы. Однако из-за полномасштабной войны России против Украины возникла необходимость корректировать приоритеты, поскольку грузовые и пассажирские потоки были перенаправлены на западные сухопутные маршруты в ЕС.

В 2023 году ЕБРР переназначил первый транш кредита на восстановление участка дороги М-09 от Львова до Рава-Русской на украинско-польской границе. Обе дороги являются частью Трансъевропейской транспортной сети ( TEN - T ), где объемы трафика существенно выросли с начала войны.

Переназначенный кредит для Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины является частью поддержки реального сектора украинской экономики, которую ЕБРР предоставляет в пяти приоритетных областях:

критически важная инфраструктура;

энергетика;

продовольственная безопасность;

торговое финансирование;

поддержка частного сектора

С начала российской агрессии в 2022 году ЕБРР предоставил Украине более 5,4 млрд евро.

"Война нанесла огромный удар по транспортной системе Украины, включая блокаду морских портов, закрытие воздушного пространства, ограничение железнодорожной пропускной способности и постоянные атаки на ключевую инфраструктуру", — отметила Нандита Паршад, управляющий директор Группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР. — "Важно поддерживать экономику Украины и ее логистические цепи".

Модернизация дорог будет способствовать укреплению транспортных связей Украины со странами ЕС, улучшая внутреннюю логистику и снижая расходы на грузоперевозки. Это также поможет развитию экспорта и импорта критически важных товаров в рамках инициативы "Пути солидарности".

Проект включает меры по улучшению управления и оптимизации процессов закупок.

Delo.ua сообщало, что Европейский инвестиционный банк объявил о предоставлении Украине более 60 миллионов евро кредитов под гарантии ЕС. Эти средства будут направлены на два ключевых направления: восстановление поврежденной войной дороги и модернизацию общественного транспорта в украинских городах.