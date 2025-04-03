Аграрии получили 12,5 млрд грн льготных кредитов в 2025 году

В 2025 году 2194 агропредприятия уже получили 12,5 млрд грн льготного финансирования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", что является частью государственной поддержки аграрного сектора.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

О кредитовании аграриев

С 1 января 2025 года кредиты по программе предоставляются только сельхозпроизводителям, зарегистрированным в Государственном аграрном реестре. Уже сейчас наблюдается значительная активность в регионах:

Киевская область – 1,44 млрд. грн. для 197 агропредприятий.

Черниговская область – 1,26 млрд. грн. для 168 хозяйств.

Кировоградская область – 1,1 млрд грн для 222 аграриев.

Одесская область – 911,4 млн. грн. для 164 предприятий.

Винницкая область – 866,3 млн. грн. для 165 агропроизводителей.

Всего с начала года по разным программам финансирования 5445 агропредприятий привлекли почти 28 млрд грн.

О программе

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" реализуется при поддержке Всемирного банка в рамках проекта ARISE, что упрощает доступ аграриев к банковскому кредитованию.

Украинские сельхозпроизводители могут получить до 90 млн грн кредита под 5–9% годовых в зависимости от категории предприятия.

О Государственном аграрном реестре

Развитие ГАР включено в план Украины в рамках программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility как ключевой инструмент модернизации аграрного сектора.

Согласно этому плану, до первого квартала 2026 года более 80% государственной агроподдержки должны предоставляться именно через ГАР. В сочетании с предстоящим запуском Выплатного агентства, которое будет администрировать финансирование, ГАР станет базой для реализации аграрной поддержки по стандартам ЕС.

Отметим, что ГАР на конец марта 2025 года объединил более 200 тысяч пользователей. Пока почти все действующие программы государственной и международной поддержки агросектора реализуются через ГАР.