Аграрии получили 318,7 млн грн льготных кредитов с начала 2025 года: кому предоставлено финансирование

С начала 2025 года аграрии получили 318,7 млн гривен льготных кредитов. Эта сумма предоставлена 117 агрохозяйствам Украины в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9".

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Лидеры кредитования

Больше всего получили аграрии следующих областей:

Одесская – 44,7 млн грн для 8 хозяйств;

Киевская – 33,3 млн грн для 11 хозяйств;

Харьковская – 31,7 млн. грн. для 7 хозяйств;

Волынская – 23,8 млн грн для 7 хозяйств;

Полтавская – 23,4 млн грн для 5 хозяйств;

Днепропетровская – 18,3 млн грн для 7 хозяйств;

Тернопольская – 16,8 млн. грн. для 8 хозяйств.

Всего с начала 2025 года 194 агрохозяйства уже получили более 1 миллиарда гривен банковских кредитов на развитие по разным программам, подытожил Коваль.

"Доступные кредиты 5-7-9"

Программа "Доступные кредиты 5-7-9", запущенная в феврале 2020 года, направлена на поддержку малого и среднего бизнеса с годовой выручкой до 50 млн грн.

Кредиты можно использовать на приобретение нового оборудования, модернизацию имеющегося в наличии, строительство, реконструкцию или ремонт помещений для хозяйственной деятельности, а также на пополнение оборотных средств.

Процентные ставки по программе зависят от годовой выручки предприятия и рабочих мест:

5% годовых – для бизнесов с выручкой до 25 млн грн, которые создадут по меньшей мере два рабочих места в течение первых трех месяцев;

7% годовых – для бизнесов с выручкой до 25 млн. грн. без обязательства создавать новые рабочие места;

9% годовых – для бизнесов с выручкой до 50 млн. грн.

О кредитовании аграриев

Напомним, по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" в 2024 году 8 тыс. 750 аграрных хозяйств получили почти 47 миллиардов гривен кредитов.

Всего за прошлый год 13 088 агрохозяйств получили банковские кредиты на сумму почти 104,5 млрд гривен для развития. Наибольший объем кредитов получили аграрии Киевской области – 21,7 млрд. грн. для 1251 предприятия.

Кабинет министров продлил на один год до 31 марта 2026 года срок кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным договорам по программе "Доступные кредиты 5-7-9".