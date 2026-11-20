Украинский животноводческий сектор должен двигаться в сторону децентрализации производственных мощностей. Главная причина – острая проблема обеспечения устойчивого производства пищевых продуктов для внутренних нужд в прифронтовых регионах.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Аgroportal .

"Поэтому в Украине мы смотрим в сторону уменьшения совокупности производственных мощностей, с меньшими фермами пытаемся увеличивать поголовье животных", - отметила Наталья Якименко, заместитель председателя общественного союза "Овцеводство и козоводство Украины" и член Общественного совета при Госпродпотребслужбе Наталия Як2. немецком Ганновере.

По словам экспертки, украинский агробизнес движется по пути рассредоточения производства: вместо крупных комплексов отрасль стремится наращивать поголовье животных именно на базе небольших хозяйств, что позволяет снизить риски потерь и обеспечить локальные потребности населения.

Для развития такого формата критически важны энергонезависимость и автоматизация.

Во время выставки EuroTier 2026 украинские производители обратили особое внимание на биогазовые установки — отрасль ищет модели, которые позволят объединить нескольких мелких фермеров вокруг одного общего источника энергии.

Кроме того, фермеры заинтересованы в внедрении современных IT-технологий, помогающих автоматизировать уход за животными, минимизировать ручной труд и упростить управление небольшими хозяйствами.

Напомним, что в приусадебном секторе сокращается поголовье коров. Сокращение происходит в основном в хозяйствах населения на фоне низких цен на молоко и высоких затрат на корма.