Аграрии требуют пересмотреть порядок установления минимальных экспортных цен на сельхозпродукцию

Всеукраинская Аграрная Рада призвала власти срочно пересмотреть новые правила формирования минимальных экспортных цен на сельхозпродукцию.

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Об этом сообщила пресс-служба ВАР.

Отмечается, что речь идет о постановлении КМУ №331 от 21 марта 2025 года "О внесении изменений в Порядок утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров".

Аграрии отмечают, что новый механизм, утвержденный без надлежащего публичного обсуждения, фактически делает невозможным экспорт некоторых видов сельхозпродукции. В частности, речь идет о норме, по которой минимально допустимая цена на экспорт не может быть ниже минимальной цены предыдущего месяца.

ВАР обращает внимание, что ни в одном из действующих нормативных документов нет четкого определения, что именно считать "минимальной ценой", а также не описан механизм ее расчета. Поэтому эта норма неприменима на практике.

"Кроме того, если допустить, что под минимальными ценами подразумеваются минимально допустимая экспортная цена в прошлом месяце, то эта норма фактически не учитывает экономические механизмы ценообразования, в том числе колебания цен в сторону их снижения. Ведь из приведенной нормы следует, что минимально допустимая экспортная цена может расти, но не может спадать даже при условии фактического падения цен, что в определенные периоды характерно для мирового рынка аграрной продукции", - подчеркивают в ВАР.

Там добавляют, что превышение минимально допустимых экспортных цен над ценами мирового рынка приведет к блокированию экспорта соответствующих видов аграрной продукции, что по результатам будет эквивалентно блокированию украинских морских портов в начале полномасштабного вторжения.

Эксперты ВАР убеждены, что указанная проблема возникла из-за нарушения правительством законодательной нормы о регуляторной политике, а также из-за того, что не проводились консультации с представителями бизнес-ассоциаций с целью проработки соответствующих положений, что и привело к тому, что вместе с полезными и необходимыми изменениями, поддерживаемыми абсолютным большинством участников рынка, было утверждено.

Поэтому ВАР призывает правительство немедленно внести изменения в постановление и удалить норму установления минимально допустимой цены на уровне, не ниже минимальной цены за предыдущий месяц.

Отметим, минимально допустимые экспортные цены применяются со следующего дня после их размещения на официальном сайте Минагрополитики. Минимальные экспортные цены устанавливаются в долларах США за килограмм. Запрещается экспорт отдельных видов товаров, если предусмотренные внешнеэкономическим договором контрактные (внешнеторговые) цены ниже, чем утвержденные Минагрополитики минимально допустимые экспортные цены.

Напомним, за январь-февраль 2025 года наиболее экспортированным из Украины товаром стала кукуруза. Ее доля в общей структуре экспорта составила 16%.