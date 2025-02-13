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Аграрии за сутки подали рекордное количество заявок на получение 4000 грн за гектар
Минагрополитики прекратило прием заявок на бюджетную субсидию для сельхозпроизводителей, которая предусматривает выплату 4000 грн за гектар обрабатываемых угодий.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
Заметим, что прием заявок начался вчера, 12 февраля.
Так, по словам Коваля, за день аграрии подали в Государственный аграрный реестр 14 973 заявок на сумму 1 204,67 млн гривен.
"И это только первая волна программы. Такое количество заявок в ДАР — рекордное. Наибольшая нагрузка активных пользователей в системе одновременно была 60 тысяч", — подчеркнул Коваль.
По его мнению, это означает, что аграрии доверяют государственным программам.
"Ведь подобные бюджетные субсидии — реальная поддержка для тех, кто возделывает землю и работает на продовольственную безопасность страны", — отметил министр.
Ранее МинАПК приостановило прием заявок на получение специальных бюджетных дотаций за содержание коз и овец. В Государственном аграрном реестре продолжается прием заявок от фермеров, которые имеют от 3 до 100 коров.