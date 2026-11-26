Более 500 агропроизводителей из пострадавших от войны регионов Украины получили 3600 полимерных рукавов для временного хранения зерна. Это позволит создать дополнительные мощности для хранения около 720 тыс тонн урожая на фоне ограниченных возможностей экспорта и повреждения зернохранилищ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минагрополитики.

Зерновые рукава передали хозяйствам, возделывающим от 100 до 3000 га земли в Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Каждый рукав содержит около 200 тонн зерна и может устанавливаться непосредственно на территории хозяйства.

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Дениса Башлыка, через Государственный аграрный реестр агропроизводители девяти областей подали 2319 заявок на получение 13881 зернового рукава.

Часть этой потребности удалось покрыть благодаря сотрудничеству Всеукраинского аграрного совета и международной гуманитарной организации Prosper Global.

В Украине обостряется проблема с хранением зерна

Из-за российских атак на портовую инфраструктуру, зернохранилища и элеваторы, а также ограниченные возможности экспорта украинские аграрии нуждаются в дополнительных мощностях для хранения продукции.

По прогнозам ВАР, если ситуация с экспортом не изменится, к лету 2027 переходные остатки агропродукции в Украине могут достичь 35-40 млн тонн.

Использование зерновых рукавов позволит хозяйствам уменьшить потери урожая, минимизировать финансовый ущерб и обеспечить подготовку к следующей посевной кампании.

Напомним, 25 ноября начался прием заявок на получение пособия на весеннюю посевную 2027 года. Около 4 тыс. малых и средних агропроизводителей из девяти прифронтовых областей могут получить по $2000 на закупку семян и удобрений.