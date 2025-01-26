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Акции Apple демонстрируют худшее начало года за последние 17 лет

Акции Apple демонстрируют худшее начало года за последние 17 лет
Акции Apple демонстрируют худший старт года за последние 17 лет

Акции компании Apple начали 2025 год по рекордно плохим результатам, потеряв 11% своей стоимости. Это самый плохой старт года для компании с 2008 года.

Об этом пишет Вloomberg.

Снижение акций Apple стало самым плохим среди "Великолепной семерки" ведущих технологических компаний (в нее входят также Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia и Tesla). Кроме того, это значительно контрастирует с выросшим на 3,7% индексом S&P 500 за этот же период и достигшим новых рекордных уровней.

Сейчас акции Apple приближаются к 200-дневному "скользящему среднему" — техническому уровню, который трейдеры считают важным показателем долгосрочного тренда. Его нарушение может сигнализировать о дальнейшем понижении.

Apple недавно была крупнейшей компанией мира по рыночной капитализации, но ее место заняла Nvidia. Несмотря на понижение акций Apple, индекс S&P 500 продолжает расти, однако эксперты предупреждают, что длительное снижение стоимости акций технологических гигантов может создать риск для рынка в целом.

Сообщается, что Apple опубликует отчет о квартальной прибыли 30 января, который станет важным катализатором акций. Аналитики ожидают прибыль на акцию в размере $2,35 при доходе $124,2 миллиарда.

Технические аналитики обращают внимание на 200-дневную скользящую среднюю, которая для многих инвесторов является индикатором устойчивости акций. Если этот уровень будет нарушен, следующей зоной поддержки может стать отметка $208, по словам Кэти Стоктон, управляющего партнера Fairlead Strategies LLC.

Напомним, летом 2024 года Apple установила новый рекорд, став первой компанией в истории, достигшей рыночной капитализации в 3,5 триллиона долларов. Цены акций компании достигли своего наивысшего уровня – почти 229 долларов за акцию.

Автор:
Татьяна Гойденко