Акции Apple демонстрируют худшее начало года за последние 17 лет

Акции компании Apple начали 2025 год по рекордно плохим результатам, потеряв 11% своей стоимости. Это самый плохой старт года для компании с 2008 года.

Об этом пишет Вloomberg.

Снижение акций Apple стало самым плохим среди "Великолепной семерки" ведущих технологических компаний (в нее входят также Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia и Tesla). Кроме того, это значительно контрастирует с выросшим на 3,7% индексом S&P 500 за этот же период и достигшим новых рекордных уровней.

Сейчас акции Apple приближаются к 200-дневному "скользящему среднему" — техническому уровню, который трейдеры считают важным показателем долгосрочного тренда. Его нарушение может сигнализировать о дальнейшем понижении.

Apple недавно была крупнейшей компанией мира по рыночной капитализации, но ее место заняла Nvidia. Несмотря на понижение акций Apple, индекс S&P 500 продолжает расти, однако эксперты предупреждают, что длительное снижение стоимости акций технологических гигантов может создать риск для рынка в целом.

Сообщается, что Apple опубликует отчет о квартальной прибыли 30 января, который станет важным катализатором акций. Аналитики ожидают прибыль на акцию в размере $2,35 при доходе $124,2 миллиарда.

Технические аналитики обращают внимание на 200-дневную скользящую среднюю, которая для многих инвесторов является индикатором устойчивости акций. Если этот уровень будет нарушен, следующей зоной поддержки может стать отметка $208, по словам Кэти Стоктон, управляющего партнера Fairlead Strategies LLC.

Напомним, летом 2024 года Apple установила новый рекорд, став первой компанией в истории, достигшей рыночной капитализации в 3,5 триллиона долларов. Цены акций компании достигли своего наивысшего уровня – почти 229 долларов за акцию.