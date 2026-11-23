Акции компании Coca-Cola HBC AG продемонстрировали рост на дебютных торгах на Йоханнесбургской фондовой бирже в Южно-Африканской Республике. Выход компании на крупнейшую фондовую площадку Африки состоялся за несколько дней до завершения сделки стоимостью 2,6 миллиарда долларов, которая существенно расширит ее присутствие на континенте.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

При открытии торгов на главной бирже Йоханнесбурга цена акций составляла около 56,5 доллара (996 южноафриканских рандов), впоследствии поднялась до отметки около 59 долларов (1 039,5 ранда), а по состоянию на 9:38 утра бумаги торговались почти по 58,7 доллара.

Листинг добавил на Йоханнесбургскую биржу компанию с рыночной оценкой около 21 миллиарда долларов на фоне многолетнего сокращения количества эмитентов на площадке, где в конце 2025 года насчитывался 271 листинг по сравнению с 284 двумя годами ранее по данным Южно-Африканского резервного банка.

Детали листинга и параметры сделки на $2,6 миллиарда

В отличие от первоначального публичного размещения акций (IPO), выход Coca-Cola HBC в Йоханнесбурге является вторичным листингом имеющихся акций без предложения новых бумаг и привлечения дополнительного капитала, в то время как основной листинг компании остается в Лондоне, а ее акции также торгуются в Афинах.

Покупка доли в африканском бизнесе. Ожидается, что уже 27 ноября Coca-Cola HBC закроет в прошлом году сделку на 2,6 миллиарда долларов по покупке 75% акций компании Coca-Cola Beverages Africa у корпорации Coca-Cola Co. и инвестиционной группы Gutsche Family Investments, что позволит создать второго в мире партнера по разливу напитков бренда по объемам производства.

Выпуск новых акций и изменение структуры владельцев. В рамках соглашения Coca-Cola HBC выпустит 21 миллион новых акций для Gutsche Family Investments, торги по которым в Йоханнесбурге, Лондоне и Афинах должны начаться 30 ноября, после чего доля связанной с семьей председателя совета директоров Анастасиса Дэвида компании Kar-Tess Holding составит 22,14%. будет владеть 20,3%, а Gutsche Family Investments - 5,45%.

Соглашение является частью долгосрочной стратегии Coca-Cola Co., направленной на сокращение прямого владения предприятиями по разливу напитков с сохранением пакетов акций в крупнейших ботлинговых партнерах.

Напомним, ранее сообщалось, что Coca-Cola увеличила прибыль и опередила PepsiCo на рынке. Компания повысила свой годовой прогноз прибыли благодаря высокому спросу на безалкогольные напитки в Индии и Бразилии, а рост продаж более дорогих продуктов, в частности молока Fairlife, компенсировал увеличение расходов в Северной Америке.