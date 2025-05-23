Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,06

EUR

46,93

+0,01

Наличный курс:

USD

41,46

41,40

EUR

47,18

47,01

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Активы Богуслаева-младшего благодаря СБУ будут работать на государство – эксперт

СБУ
СБУ помогла выявить скрытые активы олигарха

Арест Службой безопасности Украины активов олигарха Богуслаева-младшего усилит обороноспособность Украины. Благодаря СБУ эти средства и предприятия будут работать на государство. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Эксперт подчеркивает, что среди арестованных активов – цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов "Мотор Сич", которые Богуслаевы незаконно отчуждали в свою пользу. "Взгляните на перечень этих объектов. Часть из них – стратегические предприятия, связанные с ВПК. То есть работа СБУ здесь направлена не только на справедливое наказание негодяев, но и на возвращение государству их активов", – акцентирует Голобуцкий.

По мнению политолога, дело олигарха знаковое. "У "бойцов батальона Монако" по всему миру началась паника после задержания Богуслаева-младшего. И можно спрогнозировать, что их ждет впереди – это арест. И их самих, и их имущества. А здесь, поверьте, речь пойдет о миллиардах гривен", – считает эксперт.

"Что же касается ведомства Малюка, то оно в очередной раз напомнило: всем придется отвечать за свои поступки независимо от страны пребывания. И системная работа уже дает результат. Видим, что Служба действительно добилась прорыва по делам "батальона Монако", — резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ не только способствовало задержанию в Монако Богуслаева-младшего, но и по материалам Службы было арестовано имущество олигарха в Украине. Расследование выявило всю скрытую недвижимость, которую фигуранты использовали в теневых схемах. Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративных правах на 18 украинских компаний и акциях 2-х отечественных акционерных обществ.