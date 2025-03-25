Активы десяти банков на 3 млрд грн уходят с молотка: что известно об аукционе

На этой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ ) выставит на продажу активы десяти находящихся в процессе ликвидации банков на сумму 3 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Что известно об активах

Начальная цена реализации всех лотов составляет 3 млрд грн.

Из них на сумму 2,7 млрд грн. выставлены на продажу права требования по кредитам и на 236,2 млн грн. — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 30,9 млн грн.

В течение этой недели запланирована продажа активов таких банков:

АО "Банк "Финансы и Кредит" — права требования по кредитам на сумму 2,4 млрд грн.

ПАО "Проминвестбанк" — общая сумма 341,3 млн грн, из которых 212,5 млн грн — права требования по кредитам, 124,7 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства, а также 4,1 млн грн — дебиторская задолженность.

АО "Дельта Банк" — основные средства на сумму 66,6 млн грн.

АО "Мегабанк" — общая сумма 44,4 млн грн, из которых 36,2 млн грн — права требования по кредитам, 7,9 млн грн — дебиторская задолженность, 0,3 млн грн — объекты недвижимого имущества.

АО "МР Банк" — общая сумма 43,5 млн грн, из которых 29,3 млн грн — объекты недвижимого имущества и другие основные средства, 14,2 млн грн — дебиторская задолженность.

АО "Банк Сич" – общая сумма 15,3 млн грн, из которых 15,3 млн грн – объекты недвижимого имущества, авто и другие основные средства, 0,002 млн грн – дебиторская задолженность.

ПАО "КСГ Банк" — права требования по кредитам на сумму 5,3 млн грн.

АО "АКБ "Конкорд" — дебиторская задолженность на сумму свыше 3,7 млн грн.

АО "Укрбудинвестбанк" — общая сумма 1,5 млн грн, из которых 0,8 млн грн — дебиторская задолженность, 0,7 млн грн — права требования по кредитам.

АО "Айбокс Банк" — дебиторская задолженность на сумму 0,3 млн грн.

Об аукционах

Аукционы проводятся в электронной системе Prozorro. Продажи, участие в которых может принять любой, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, выставленным на продажу, а также граждан и компаний, связанных с российской федерацией. Победитель определяется по принципу самой высокой предложенной цены.

Добавим, активы неплатежеспособных банков продаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукционах по ценам, что существенно ниже по сравнению с их балансовой и даже оценочной стоимостью

Напомним, ФГВФЛ подал в украинский суд новый иск против Российской Федерации по поводу ущерба, причиненного в результате военной агрессии банкам, находящимся в Фонде.