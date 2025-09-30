Активы шести банков-банкротов выставлены на аукцион за 255,2 млн грн: какое имущество уйдет с молотка

В течение этой недели в государственной электронной системе Prozorro.Продажи запланирована реализация активов 6 банков, находящихся в процессе ликвидации Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Совокупная начальная цена всех лотов составляет 255,2 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФО.

Структура активов, выставленных на аукцион:

недвижимое имущество, земельные участки, транспорт и другие основные средства - 128,7 млн грн;

права требования по кредитам - 121,6 млн грн;

дебиторская задолженность перед банками - 4,8 млн грн;

ценные бумаги - 0,1 млн грн.

В течение недели пройдут торги активами таких финансовых учреждений:

АО "Коминвестбанк" - общая сумма 158,4 млн грн. Сюда входят права требования по кредитам (121,3 млн. грн.) и объекты недвижимого имущества, земельные участки и основные средства (37,0 млн. грн.);

ПАО "Проминвестбанк" - общая сумма 81,4 млн грн. В том числе недвижимость, земля и основные средства (77,7 млн грн), дебиторская задолженность (3,6 млн грн) и ценные бумаги (0,1 млн грн);

АО "Айбокс Банк" - общая сумма 13,5 млн грн. Преимущественно недвижимое имущество и основные средства (13,4 млн. грн.), а также дебиторская задолженность (0,06 млн. грн.);

АО "Укрстройинвестбанк" - общая сумма 1,3 млн грн. Включает дебиторскую задолженность (1,0 млн. грн.) и права требования по кредитам (0,2 млн. грн.);

АО "МР Банк" недвижимое имущество выставлено с начальной ценой 0,5 млн грн;

недвижимое имущество выставлено с начальной ценой 0,5 млн грн; АО "АКБ Конкорд" - дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 0,2 млн грн.

Фонд напоминает, что все средства, вырученные от реализации этих активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидированных банков. Подробная информация о каждом лоте доступна на сайте ФГВФЛ.

Напомним, в сентябре на аукцион были выставлены активы 10 банков-банкротов на 346,2 млн. грн.