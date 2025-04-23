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Актуализация приоритетов исследований: НБУ определил стратегические направления
Национальный банк пересмотрел и обновил перечень приоритетных направлений исследований, определяющих фокус экономического анализа в ближайший период. Это решение призвано усилить аналитическую поддержку монетарной политики и способствовать развитию современного экономического мнения в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
О приоритетных направлениях
К приоритетным направлениям исследований относятся:
1) монетарная политика и макроэкономическая устойчивость.
В условиях войны и экономической неопределенности НБУ сосредотачивается на интеграции инструментов монетарной политики, разработке оперативных индикаторов, сценарном анализе и согласовании действий с фискальной политикой для поддержания макростабильности.
По этому направлению особенно актуальны следующие темы:
- эволюция трансмиссионного механизма монетарной политики;
- углубленное макроэкономическое моделирование и прогнозирование;
- инфляционные ожидания, доверие к центральному банку и эффективная коммуникация;
- взаимодействие фискальной и монетарной политики;
- глобальные экономические циклы и трансмиссия внешних шоков;
2) финансовая устойчивость и развитие кредитования.
Банковская система Украины остается стабильной, ликвидной, достаточно капитализированной и прибыльной, непрерывно обеспечивая свои ключевые функции и поддерживая государство и реальный сектор экономики даже в условиях войны.
В то же время, для обеспечения финансовой стабильности и развития кредитования в долгосрочной перспективе с учетом возможности актуализации различных рисков и сценариев, а также в рамках евроинтеграционного процесса Украины Национальный банк поощряет исследования по следующим вопросам:
- анализ и калибровка макропруденциальных инструментов;
- мониторинг системных рисков и финансовых циклов;
- факторы и риски кредитования;
- влияние макропруденциальной политики и кредитование на реальную экономику;
- киберриски и финансовая стабильность;
- экологические, социальные и управленческие (ESG) риски и финансовая стабильность;
3) долгосрочные вызовы устойчивому экономическому росту.
Для поддержки устойчивого роста в условиях глобальной фрагментации НБУ сосредоточит исследования на влиянии мировой экономики, конкурентоспособности, технологиях, производительности, человеческом капитале, демографии, энергетической безопасности и климатических рисках.
4) цифровизация, новые технологии и искусственный интеллект.
НБУ исследует инновационные подходы к анализу и прогнозированию с акцентом на обширные данные, машинное обучение и ИИ для более глубокого понимания экономических процессов.
По этому направлению особенно актуальны следующие темы:
- инновационные подходы к экономическому анализу и прогнозированию;
- обширные данные для анализа экономической политики;
- искусственный интеллект в деятельности центральных банков;
- регулирование и влияние цифровых средств и рынков.
Напомним, НБУ установил новые требования для предоставлятелей финансовых платежных услуг и операторов платежных систем по описанию схем выполнения платежных операций .