Актуализация приоритетов исследований: НБУ определил стратегические направления

Национальный банк пересмотрел и обновил перечень приоритетных направлений исследований, определяющих фокус экономического анализа в ближайший период. Это решение призвано усилить аналитическую поддержку монетарной политики и способствовать развитию современного экономического мнения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

О приоритетных направлениях

К приоритетным направлениям исследований относятся:

1) монетарная политика и макроэкономическая устойчивость.

В условиях войны и экономической неопределенности НБУ сосредотачивается на интеграции инструментов монетарной политики, разработке оперативных индикаторов, сценарном анализе и согласовании действий с фискальной политикой для поддержания макростабильности.

По этому направлению особенно актуальны следующие темы:

эволюция трансмиссионного механизма монетарной политики;

углубленное макроэкономическое моделирование и прогнозирование;

инфляционные ожидания, доверие к центральному банку и эффективная коммуникация;

взаимодействие фискальной и монетарной политики;

глобальные экономические циклы и трансмиссия внешних шоков;

2) финансовая устойчивость и развитие кредитования.

Банковская система Украины остается стабильной, ликвидной, достаточно капитализированной и прибыльной, непрерывно обеспечивая свои ключевые функции и поддерживая государство и реальный сектор экономики даже в условиях войны.

В то же время, для обеспечения финансовой стабильности и развития кредитования в долгосрочной перспективе с учетом возможности актуализации различных рисков и сценариев, а также в рамках евроинтеграционного процесса Украины Национальный банк поощряет исследования по следующим вопросам:

анализ и калибровка макропруденциальных инструментов;

мониторинг системных рисков и финансовых циклов;

факторы и риски кредитования;

влияние макропруденциальной политики и кредитование на реальную экономику;

киберриски и финансовая стабильность;

экологические, социальные и управленческие (ESG) риски и финансовая стабильность;

3) долгосрочные вызовы устойчивому экономическому росту.

Для поддержки устойчивого роста в условиях глобальной фрагментации НБУ сосредоточит исследования на влиянии мировой экономики, конкурентоспособности, технологиях, производительности, человеческом капитале, демографии, энергетической безопасности и климатических рисках.

4) цифровизация, новые технологии и искусственный интеллект.

НБУ исследует инновационные подходы к анализу и прогнозированию с акцентом на обширные данные, машинное обучение и ИИ для более глубокого понимания экономических процессов.

По этому направлению особенно актуальны следующие темы:

инновационные подходы к экономическому анализу и прогнозированию;

обширные данные для анализа экономической политики;

искусственный интеллект в деятельности центральных банков;

регулирование и влияние цифровых средств и рынков.

Напомним, НБУ установил новые требования для предоставлятелей финансовых платежных услуг и операторов платежных систем по описанию схем выполнения платежных операций .