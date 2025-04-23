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Алкогольная отрасль демонстрирует рост выручки, но сократила налоговые платежи – Гетманцев

алкогольный рынок, налоги
Алкогольный сектор уменьшил налоговую отдачу, несмотря на рост продаж

В марте 2025 года эффективность уплаты НДС производителями ликероводочных изделий в Украине снизилась до 4,5%, что на 1,8 процентных пункта меньше, чем в прошлом — свидетельство ухудшения налоговой дисциплины в отрасли на фоне роста объемов розничной выручки.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Основные показатели

Гетманцев отметил, что розничная торговля ликероводочной продукцией в марте 2025 года демонстрирует рост — по данным РРО/ПРРО, выручка в отрасли достигла 12,99 млрд грн.

В то же время, несмотря на общий прирост, средняя выручка на одну лицензию снизилась на 2% по сравнению с мартом прошлого года и составила 124 тыс. грн, что свидетельствует о распылении объемов продаж из-за увеличения количества лицензиатов.

Уменьшение связано с стремительным ростом количества выданных лицензий в 2025 году — количество действующих лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками с начала года увеличилось на 20 125 единиц по сравнению с декабрем 2024 года и составляет 104 677 единиц.

В марте 2025 года поступления акцизного налога с производимой в Украине ликероводочной продукции составили 685,5 млн грн.

Это на 3,2 млн грн, или 0,5% меньше, чем в марте прошлого года, что свидетельствует о незначительном, но показательном снижении фискальной эффективности отрасли, заключает Гетманцев.

Напомним, 1 апреля 2024 года обновился перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемый клуб белого бизнеса) от Государственной налоговой службы.

В настоящее время в перечне более 8 тысяч компаний. Больше таких бизнесов в столице и на Днепропетровщине. Но в список попали компании, имеющие связи с подсанкционными лицами, не соответствующие стандартам, а в 24 компаниях до начала полномасштабной войны были владельцы из РФ.

Автор:
Ольга Опенько