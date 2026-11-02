Alphabet снова наращивает долг: расходы на ИИ в этом году достигнут $205 млрд

Alphabet, материнская компания Google, второй раз в этом году вышла на рынок еврооблигаций. Новое размещение происходит на фоне рекордных затрат компании на искусственный интеллект и рост стоимости заимствований для технологического сектора.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Alphabet предложила инвесторам семь траншей облигаций со сроками погашения от двух до 19 лет.

Первоначальный ориентир доходности двухлетних бумаг составляет около 60 базисных пунктов сверх средних своповых ставок. Для 19-летних облигаций премия составляет примерно 205–210 базисных пунктов.

Новое размещение происходит после резкого ухудшения настроений инвесторов по долгу технологических компаний, которые тратят сотни миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта.

Стоимость страхования долга Alphabet выросла до рекорда

На прошлой неделе финансовые результаты Alphabet усилили опасения инвесторов по поводу масштабов расходов компании на ИИ и их окупаемости.

В пятницу стоимость кредитных дефолтных свопов (CDS), страхующих инвесторов от дефолта Alphabet, выросла на 6,4 базисного пункта – почти до рекордных 91 базисного пункта.

Днем ранее акции Alphabet пережили наибольшее однодневное падение в истории компании после ожидающих результатов поисковой рекламы и очередного увеличения затрат.

Alphabet сохранила прогноз капитальных затрат на 2026 год на уровне до $205 млрд. Значительная часть этих средств направляется на дата-центры, вычислительную инфраструктуру и другие проекты, связанные с искусственным интеллектом.

Ожидается, что технологические гиганты и дальше будут активно привлекать долговое финансирование для покрытия таких расходов, хотя инвесторы становятся более осторожными и требуют высшую премию за риск.

Alphabet уже привлекала миллиарды в Европе

В мае компания продала еврооблигации на 9 млрд евро шестью траншами. Нынешний выход на европейский долговой рынок стал Alphabet уже вторым в этом году.

Организаторами нового размещения выступают Barclays, BNP Paribas и Deutsche Bank.

Напомним, в августе Alphabet ссудила почти $4 млрд на австралийском долговом рынке. За долгосрочные облигации компании пришлось предложить доходность почти 7% – самую высокую для Alphabet на тот момент, что уже демонстрировало удорожание финансирования масштабных ШИ-проектов.