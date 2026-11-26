Amazon меняет правила для продавцов из Украины. До 31 декабря 2026 г. предприниматели должны предоставить площадке действующий украинский номер плательщика НДС (VRN). Если этого не сделать, с 1 января 2027 аккаунты заблокируют во всех магазинах Amazon — продавцы больше не смогут получать и выполнять заказы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на требования Amazon.

"Предоставляя действительный украинский VRN, вы подтверждаете, что является юридическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным как частный предприниматель в Украине. Если вы физическое лицо, еще не зарегистрированное как частный предприниматель, вы должны сначала завершить регистрацию и получить украинский VRN, прежде чем предоставлять его Amazon", - говорится в сообщении.

Что требует платформа

Для подтверждения предпринимательского статуса маркетплейс принимает только номер плательщика НДС (VAT Registration Number, VRN) .

Стандартные регистрационные документы, которыми пользуется большинство малого бизнеса в Украине, платформа не засчитывает.

Риски для "упрощенцев"

Новые правила создают барьер для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения и законно освобожденных от НДС.

В частности, ФЛП второй группы вообще не имеют права регистрироваться плательщиками этого налога без изменения группы, а предприниматели третьей группы со ставкой единого налога 5% работают без НДС.

Чтобы избежать блокировки аккаунтов, Amazon рекомендует украинским продавцам перейти на третью группу единого налога (со ставкой 3% + НДС) и оформить статус плательщика НДС.

"Если вы регистрируетесь как частный предприниматель, вам необходимо выбрать упрощенный режим налогообложения Группы 3, поскольку Группы 1 и 2 не разрешают регистрацию плательщика НДС", - сообщают в маркетплейсе.

Юридический контекст требования

В своих сообщениях Amazon ссылается на закон Украины №4903-IX, нормы которого вступают в силу с 1 января 2027 года. Однако украинское законодательство не обязывает всех ФЛПов становиться плательщиками НДС только из-за торговли на зарубежных маркетплейсах: статус официально зарегистрированного предпринимателя и статус плательщика НДС являются отдельными юридическими категориями.

Маркетплейс предупреждает: если до конца года продавец не предоставит VRN, с 1 января 2027 года его аккаунт будет деактивирован во всех магазинах Amazon. Продавец не сможет получать и выполнять заказы.

Напомним, с 1 января 2027 года в Украине начнут действовать новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. В определенных законом случаях, если человек продает товары через несколько онлайн-площадок и превышает установленные пороги дохода, сумму налога будет самостоятельно определять налоговая.