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Американские чиновники посетят Париж для переговоров по завершению войны в Украине: детали

США, ЕС
Рубио и Виткофф встретятся с европейскими коллегами по продвижению мирной стратегии. / Freepik

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Стив Виткофф совершат визит во Францию, где обсудят пути мирного урегулирования войны, развязанной Россией против Украины. Поездка намечена на 16-18 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

Госдеп анонсировал поездку Рубио и Виткоффа во Францию

Государственный секретарь США Марк Рубио и посол Стив Виткофф с 16 по 18 апреля будут находиться в Париже, где проведут переговоры с европейскими партнерами.

Целью визита является продвижение инициативы президента Дональда Трампа по прекращению российско-украинской войны и остановке кровопролития. Кроме того, американские дипломаты обсудят возможность укрепления сотрудничества и реализации общих интересов в регионе.

Шаги к миру

В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги к установлению продолжительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США   о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России. США подтвердили отмену паузы в обмене разведданными и восстановление  помощи Украине.

Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что война между Россией и Украиной началась не по его вине, возложив вину за конфликт на своего предшественника Джо Байдена. Он также подверг критике Байдена и Владимира Зеленского за то, что, по его мнению, допустили развертывание полномасштабной войны.

Автор:
Ольга Опенько