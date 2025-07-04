АМКУ оштрафовал более 2,2 млн гривен две компании за антиконкурентные действия на торгах: детали

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 3 июля 2025 года принял решение о наложении штрафа более чем в 2,2 млн грн на два общества с ограниченной ответственностью "Энерго Мониторинг" и "Строительно-энергетическая компания", совершивших согласованные антиконкурентные действия во время торгов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

По данным комитета, компании совершили сговор при участии в торгах по закупке работ по реконструкции ПС 400кВ "Мукачево" ожидаемой стоимостью 46 млн грн, проведенных в 2021 году "Укрэнерго".

Выявленные факты свидетельствовали о совместном и скоординированном поведении компаний во время подготовки и участия в торгах. За сговор "Энерго Мониторинг" и "Буд и вельно-энергетическая компания" оштрафованы Комитетом на общую сумму 2 235 595 грн.

Как отметили в АМКУ, согласно закону Украины "О публичных закупках", основанием для отказа в участии в процедуре закупки является тот факт, что предприятие (участник) в течение последних трех лет привлекалось к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров.

Что известно о фигурантах?

Согласно данным Оpendatabot ООО "Энерго Мониторинг" занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и деталями к нему. Была основана в 2015 году. Конечным бенефициарным владельцем является Наталья Коробко.

ООО "Строительно-энергетическая компания" занимается бы вдове м сооружений электроснабжения и телекоммуникаций . Основана в 2018 году. Конечный бенефициарный владелец – Николай Московский.

Напомним, Антимонопольный комитет оштрафовал компании на 5,2 млн грн за сговор при закупке дизтоплива