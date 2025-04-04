АМКУ раскритиковал МВД за рекламу только одного онлайн-тренажера для подготовки водителей

Антимонопольный комитет обнаружил, что МВД рекламирует онлайн-тренажер для подготовки к экзамену по правилам дорожного движения платформы ГП "Инфотех", нарушающему антимонопольное законодательство, и рекомендует прекратить это.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

АМКУ обнаружил, что на официальных вебсайтах и страницах в социальных сетях МВД Украины есть ссылка на тренажер по правилам дорожного движения – онлайн-платформу ГП "Инфотех". Она предоставляет возможность тренироваться к теоретическому экзамену на водительские права, предлагая дополнительные функции для более эффективной подготовки.

Однако есть и другие приложения, которыми будущие водители могут воспользоваться для подготовки к сдаче теоретического экзамена, в частности, сервисы "Vodiy.ua", "Green Way", "Онлайн автошкола Час", "Улитка ПДД" и т.д.

Отмечается, что размещение рекламы онлайн-платформы ГП "Инфотех" на правительственных вебсайтах дает ей конкурентное преимущество, поскольку, в отличие от других компаний, она не требует затрат на рекламную кампанию. Это также может вызвать у потребителей неверное представление о том, что другие подобные платформы предоставляют неточную информацию или услуги низкого качества, что может стать препятствием для выхода новых игроков на рынок.

Ввиду выявленных нарушений АМКУ, руководствуясь законом "О защите экономической конкуренции", рекомендовал МВД Украины (ГСЦ МВД) прекратить предоставление ГП "Инфотех" конкурентных преимуществ в подготовке к экзамену на водительские права, поскольку это нарушает антимонопольное законодательство.

Напомним, с начала 2025 года более 37 тысяч украинцев получили свое первое водительское удостоверение.