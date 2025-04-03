АМКУ возбудил дело против порта "Черноморск": какие нарушения обнаружили

Антимонопольный комитет Украины приступил к рассмотрению дела, касающегося государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск" и подозрения в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

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Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

АМКУ подозревает, что порт "Черноморск" мог установить экономически необоснованные цены на услуги доступа к портовой инфраструктуре для обслуживания и хранения экспортных, импортных и транзитных контейнеров стандартов ISO.

Также в стоимость были искусственно добавлены услуги, которые действительно не предоставлялись, что могло привести к ограничению прав других субъектов хозяйствования или потребителей, чего не произошло бы при наличии честной рыночной конкуренции.

Как отмечается, рассмотрение дела может длиться до трех лет согласно Закону Украины "О защите экономической конкуренции". АМКУ продолжает расследование по установлению обстоятельств дела и принятию соответствующего решения.

О торговом порту "Черноморск"

Морской порт "Черноморск" (до 2017 года — ГП "Ильичевский морской торговый порт") — один из крупнейших портов Украины, предприятие транспортной системы страны, расположенный в городе Черноморск Одесской области, основан в 1958 году.

Он играет ключевую роль во внешней торговле Украины, обеспечивая перевалку различных грузов благодаря развитой причальной линии, большим складским площадям и железнодорожной станции Черноморск-Порт. Порт способен принимать различные виды накатных грузов, что делает его важным транспортным узлом для связи со многими странами мира.

Delo.ua ранее сообщало, что АМКУ обвинило торговый порт "Черноморск" в злоупотреблении монопольным положением на рынке стивидорных услуг. За это нарушение на предприятие был наложен штраф в размере 2 миллионов гривен.