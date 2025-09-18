Аналитика рынка: самые популярные китайские авто в Украине за август 2025 года

В августе 2025 года китайские авто установили новый рекорд в Украине: их доля на рынке впервые превысила четверть, достигнув 26,7%. Речь идет не только о местных брендах типа BYD или Zeekr, а обо всех машинах, которые были изготовлены в Китае.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

Из 6787 новых импортных машин, зарегистрированных в Украине в августе, 1809 были из Китая. Это самый высокий показатель за все время наблюдений и заметный рост по сравнению с июлем (24,5%) и июнем (19,6%).

Большинство новых авто из Китая — это электромобили: в августе они составили 89,4% всех китайских легковушек, зарегистрированных в Украине. Бензиновые авто составляли всего 7,6%, а гибриды — 3%.

Топ-10 марок импорта из Китая

На украинский рынок попадают как автомобили от китайских компаний (BYD, Zeekr), так и модели всемирно известных брендов (Honda, Audi), которые собираются на совместных предприятиях в Китае.

Лидеры среди моделей

Анализ свидетельствует, что украинские покупатели выбирают автомобили "made in China" не только по цене, но и благодаря их технологиям, дизайну и практичности. Каждый из автомобилей-лидеров имеет свои сильные стороны, привлекающие разные группы потребителей.

BYD Song Plus (386 шт.): безоговорочный лидер, привлекающий оптимальным соотношением запаса хода, дизайна и цены ($28 000).

Honda e:NS1 (202 шт.): Этот электрокроссовер – выбор тех, кто ценит надежность японского бренда и преимущества современного электромобиля ($17 200).

BYD Sea Lion 07 (153 шт.): Еще одна популярная модель от BYD. Ее выбирают за смелый дизайн и передовые технологии ($32 500).

Audi Q4 e-tron (98 шт.): Немецкий премиальный электромобиль, который благодаря производству в Китае стал более доступным, сохраняя престиж и качество Audi ($33 600).

Zeekr 7X (93 шт.): Для ищущих эксклюзивность и инновации. Эта модель отличается футуристическим дизайном и современными технологиями ($41 300).

Украинский рынок "китайских" авто очень разнообразен. Сегодня покупатель имеет возможность найти как экономичный и надежный электромобиль, так и премиальный, технологически совершенный кроссовер, полностью отвечающий его потребностям и ожиданиям.

Напомним, в первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 7318 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.