Анатолий Амелин заявил о скоординированной кампании против Fire Point

Основатель и директор аналитического центра Advanter Group Анатолий Амелин заявил о признаках целенаправленной скоординированной медийной кампании против украинской оборонной компании Fire Point и назвал Россию одним из ее главных выгодоприобретателей.

По мнению Амелина, дискредитация производителя украинских дальнобойных средств поражения отвечает, прежде всего, интересам России, а также политических оппонентов президента Владимира Зеленского и американских производителей аналогичной продукции. Об этом он написал в Facebook .

«Мне одному видна целенаправленная скоординированная медийная кампания против Файерпойнт?» – отметил он.

Среди признаков такой кампании Амелин назвал массовое распространение вырванных из контекста цитат, по его словам, не соответствующих реальному содержанию сказанного представителями компании.

«Цитаты, вырванные из контекста, не имеющие отношения к реальности (сам переслушал), разгоняются тысячами ботов», — утверждает он.

Еще одним признаком координированной атаки Амелин считает десятки синхронных сообщений, распространяющих различные бот-аккаунты.

Отдельно он обратил внимание на использование старых видео генерального директора Fire Point Ирины Терех. По словам Амелина, псевдолидеры общественного мнения репостят его давние комментарии о начальных шагах в бизнесе, подавая их в контексте нынешней критики компании.

"Псевдо ЛОмы репостят и комментируют старые видео Ирины Терех, CEO Файерпойнт, где она рассказывала о начальных шагах в бизнесе (очень логично все и честно сказала, послушайте)", - написал он.

Амелин также опроверг утверждение о якобы масштабном государственном финансировании разработки Fire Point. По его словам, в публичном пространстве называют фантастические суммы, которые Украина вроде бы потратила на создание собственной баллистической продукции, хотя сама компания, как утверждает автор сообщения, не получала на эти разработки государственных средств.

«Называются какие-то фантастические суммы, которые Украина потратила на разработку Файерпойнтом собственной баллистики… При том, что компания не получала ни копейки на разработку…(!)», — заявил Амелин.

Он предложил оценивать ситуацию через принцип «Ищи кому выгодно» и назвал три группы потенциальных выгодоприобретателей. Первым он назвал Россию.

"России, которая выхватывает от Украины на глубину до 2,5 тыс км именно продукцией Файерпойнт", - написал Амелин, объясняя, почему дискредитация украинского производителя может быть выгодна Москве.

Второй группой он назвал политических оппонентов Владимира Зеленского.

«Выгодно политическим оппонентам Зеленского, которые не устают придумывать новые измены, где их нет. Но делая это снова помогают Кремлю (надеюсь, бессознательно)», — отметил Амелин.

Третьим возможным выгодоприобретателем он считает американских производителей вооружения, конкурирующих с продукцией Fire Point.

"США, точнее Американским производителям конкурирующей продукции (напомню, Файерпойнт инициатор и ядро европейской антибаллистической системы)", - написал он.

Амелин подчеркнул, что считает критическое мышление необходимым для оценки информации об украинском оборонно-промышленном комплексе.

«Рад тому, что хватает людей с критическим мышлением, которые могут задавать вопросы и отделять правду от вбросов», — отметил он.

В то же время, по его оценке, информационные операции против украинских оборонных предприятий могут быть эффективны именно благодаря массовому распространению непроверенной информации.

"Но... агенты врагов Украины очень успешно используют стадо", - написал Амелин.

Отдельно он отметил значение Fire Point для обороноспособности страны и уменьшение зависимости от иностранных партнеров.

«Главное, что Украина Сегодня процентов на 80% обеспечивает свою обороноспособность. Сама(!)», — заявил он.

Также Амелин отметил, что развитие собственного оборонного производства снижает зависимость Украины от партнеров, которые, по его словам, могут настаивать на капитуляционных условиях. Этот тезис является продолжением его аргументации по стратегической важности украинского производства вооружения.