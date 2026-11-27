Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании "Асино Украина" и "Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед" на общую сумму более 7,1 млн грн за распространение информации, вводившей потребителей в заблуждение о свойствах диетических добавок "Колонзак" и "Дебрилиз".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АМКУ.

За что оштрафовали "Асино Украина"

Комитет установил, что компания, импортирующая и реализующая диетическую добавку "Колонзак" в Украине, распространяла информацию о ее свойствах на вебсайтах и в листе-вкладыше к продукту. Добавку продавали потребителям, в частности, через аптечные сети.

При рассмотрении дела компания не предоставила должного подтверждения заявленных свойств продукции.

По выводам АМКУ, распространение такой информации могло повлиять на решение потребителей по приобретению добавки и предоставить компании неправомерные конкурентные преимущества перед производителями, импортерами и продавцами лекарственных средств, предназначенных для устранения нарушений кишечника.

За это нарушение "Асино Украина" оштрафовали на 5,56 млн. грн.

За что оштрафовали "Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед"

Компания распространяла на упаковке и листе-вкладыше диетической добавки "Дебрилиз" информацию, которая могла создавать у потребителей впечатление, что продукт обладает свойствами лекарственного средства.

По информации Министерства здравоохранения Украины (МОЗ), соответствующие утверждения касались лечения заболеваний или облегчения их протекания. В то же время, компания не предоставила надлежащих доказательств заявленных свойств добавки с учетом ее полного состава.

АМКУ оштрафовал компанию на 1,58 млн. грн.

При принятии решений комитет учел результаты опросов потребителей, информацию Минздрава и материалы, предоставленные компаниями.

Обе компании прекратили нарушения и приняли меры для отзыва соответствующей продукции.

Напомним, 10 ноября АМКУ признал действия предприятия "Сперко Украина" нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Компанию оштрафовали на 2,3 млн грн за копирование упаковки диетической добавки другого производителя.