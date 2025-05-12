Apple готовит ряд инноваций к 2027 году: складной iPhone, умные очки и новая Siri

После нескольких лет замедления инноваций Apple приближается к новому этапу развития. Компания находится в состоянии технологического затишья, но уже строит планы для ренессанса, который, по ожиданиям аналитиков, состоится к 2027 году – как раз к 20-летию iPhone.

Об этом пишет Вloomberg.

Среди ключевых новинок, которые Apple планирует представить в ближайшие годы — первый складной iPhone с почти незаметной складкой на экране, новый изогнутый iPhone без вырезов в дисплее, а также первые очки с собственным чипом, созданным специально для этого продукта.

Очки будут работать на базе Apple Intelligence, а также будут иметь камеры для анализа окружающей среды — подобно функции Visual Intelligence на современных iPhone.

В 2027 году компания также планирует выпуск AirPods и Apple Watch со встроенными камерами, что расширит их функциональность.

Apple активно работает над прорывами в сфере искусственного интеллекта. К 2027 г. компания представит новые мощные серверные чипы для генеративного ШИ и обновленную версию Siri с возможностями разговорного интерфейса. Кроме того, ведется разработка бытовой робототехники — в частности, настольного помощника с роботизированной рукой и собственной личностью на базе ИИ.

Еще одна амбициозная идея – создание гибридного устройства, сочетающего возможности сложного iPad и сенсорного Mac. Его выпуск ожидается после 2028 года.

Компания также рассматривает изменение подхода к интернет-поиску. Apple тестирует поисковую систему на базе искусственного интеллекта в качестве альтернативы Google в браузере Safari.

Об этом заявил один из руководителей Apple Эдди Кью. Он сообщил, что количество поисковых запросов Google на устройствах Apple в прошлом месяце впервые за 22 года снизилось, поскольку пользователи все чаще используют ШИ-инструменты, такие как ChatGPT, Claude, Perplexity или Grok.

Несмотря на эти перспективы, Apple сталкивается с проблемами. Продажи iPhone снизились и сейчас ниже, чем два года назад. По оценкам выручка от Apple Watch в 2024 году упала на 14%. Общий доход компании лишь незначительно восстанавливается после стагнации.

Отмечается, что компания больше не демонстрирует темпы инноваций, которые были ее визитной карточкой в прошлые десятилетия. Именно поэтому в ближайшие годы станут решающими – либо Apple вернет себе статус инновационного лидера, либо потеряет преимущество в условиях усиленной конкуренции.

Мировой рынок смартфонов продолжил рост в первом квартале 2025 года. Компания Apple впервые стала лидером по мировым продажам смартфонов с долей 19% благодаря запуску iPhone 16e и высокому спросу в таких странах как Япония и Индия.