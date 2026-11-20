Корпорация Apple разрабатывает собственный автономный агент искусственного интеллекта, способный выполнять сложные многошаговые задачи от имени пользователя, чтобы конкурировать с OpenAI, Anthropic, Meta и Google. Планы компании раскрыли вакансии на ее официальном сайте, где ищут старшего инженерного менеджера для создания проактивного ИИ-помощника, выход которого предварительно планируется на конец следующего года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

После публикации новостей о разработках Apple акции конкурентов снизились на вечерних торгах – бумаги Meta упали почти на 2%, а Anthropic подешевели более чем на 3%.

Интерес к этому сегменту возрос после успеха агента Meta Muse, который в четверг занимал второе место среди бесплатных приложений в App Store сразу после TikTok, опережая ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, а также на фоне обновления агента Google Tasks, расширения тестирования Anthropic Duet и OpenAI Dots.

Возможности системы и новые ограничения в macOS 27.3

По описанию вакансии, новый гендиректор Apple Джон Тернус подталкивает руководителя разработки программного обеспечения Крейга Федериги к более смелей стратегии в сфере искусственного интеллекта.

Компания формирует платформу, которая сможет автономно ориентироваться в интерфейсах операционных систем и координировать специализированных субагентов со строгой защитой конфиденциальности и изоляцией процессов.

Функционал агента. Система сможет просматривать веб-страницы, работать между различными приложениями, запускать команды в терминале, писать и настраивать код и управлять устройствами так, как это делает человек.

Блокировка конкурентов в macOS. В бета-версии будущей операционной системы macOS 27.3 появились новые экраны предупреждений, заставляющие пользователей ChatGPT пройти 14 отдельных шагов вместо четырех для предоставления посторонним ИИ-инструментам разрешения на управление компьютером Mac.

Обновление Siri в iOS 27.3. Параллельно Apple готовит более глубокую интеграцию голосового помощника Siri с посторонними сервисами для заказа авто или бронирования столиков, хотя он будет уступать полноценному автономному агенту.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple стала самой дорогой компанией мира, а ее акции выросли на 30%. На фоне волатильности фондового рынка США, распродажи бумаг компаний искусственного интеллекта и устранения Дженсена Хуанга из Nvidia акции техногиганта подорожали с начала года на 30%, а его рыночная стоимость достигла рекордных 5,1 триллиона долларов.