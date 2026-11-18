Пока фондовый рынок США лихорадит из-за промежуточных выборов, распродажи акций компаний искусственного интеллекта и скандального устранения Дженсена Хуанга из Nvidia, Apple демонстрирует уверенный рост. С начала года бумаги техногиганта подорожали на 30%, а рыночная стоимость компании достигла рекордных $5,1 трлн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Почему инвесторы выбирают Apple

Apple стала лидером среди технологических гигантов "Великолепной семерки" и обеспечила почти треть общего роста индекса S&P 500.

Главный секрет устойчивости состоит в том, что компания не участвует в изнурительной гонке затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Пока конкуренты сжигают свободные денежные потоки на дата-центры и чипы, Apple сосредоточилась на продаже устройств — в частности, выпустила складывающийся iPhone по цене около $2000, который мгновенно вызвал ажиотаж среди покупателей.

Такая стратегия сделала производителя iPhone "тихой гаванью": индекс ожидаемой волатильности акций Apple снизился на 10%, тогда как для индекса Nasdaq 100 этот показатель подскочил на 14%.

Настораживающий аналитиков Уолл-стрит

Несмотря на рекорды, покупка акций Apple становится все более рискованной. Сейчас бумаги компании торгуются по цене, которая в 37 раз превышает ожидаемую прибыль за следующие 12 месяцев – это максимум с 2007 года.

Исторически высокий коэффициент PEG на уровне 5, 3 также указывает на существенную переоценку акций (для сравнения, у Nvidia этот показатель ниже 0, 15).

Ситуацию усложняет замедление денежных характеристик. Из-за дефицита микросхем памяти компания дала сдержанный прогноз по рентабельности, а рост доходов в 2027 финансовом году замедлится до 10% по сравнению с 15% годом ранее.

Поэтому только 36 из 59 аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, рекомендуют покупать бумаги Apple, прогнозируя их умеренное снижение в течение года.

В то же время акции Nvidia обвалились в начале торгов, 12 ноября, в результате чего рыночная капитализация производителя чипов впервые с 2025 года опустилась ниже отметки в 4 триллиона долларов.