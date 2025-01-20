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Арестованные активы будут способствовать реабилитации военных: подписан меморандум

Арестованные активы будут способствовать реабилитации военных: подписан меморандум
Целью меморандума является консолидация усилий по обеспечению социальных гарантий ветеранов. Фото: пресс-служба АРМА.

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) и Консультативный совет по вопросам ветеранов войны и семей погибших защитников Украины подписали Меморандум о сотрудничестве. Теперь арестованные активы будут направлены на реабилитацию военных.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Целью меморандума является консолидация усилий обеих сторон для обеспечения социальных гарантий ветеранов войны, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семей погибших защитников Украины и других лиц, нуждающихся в поддержке.

Направления сотрудничества

Ключевые направления сотрудничества включают:

  • Участие в разработке государственной политики по социальным гарантиям для вышеупомянутых категорий граждан.
  • Совершенствование законодательства для повышения эффективности управления активами, в частности в условиях военного положения, что предполагает создание возможностей для реабилитации ветеранов, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны. Для этого Национальное агентство разработало и зарегистрировало законопроект №11009.
  • Содействие передаче без конкурсов автотранспорт военным и фортификационную технику на нужды фронта, что также предусматривает законопроект №11009.
  • Поддержка обеспечения жильем, временному размещению и трудоустройству ветеранов и членов их семей на предприятиях, находящихся в управлении АРМА.
  • Проведение совместных мероприятий, исследований и разработка законодательных инициатив.

"Важно понимать: за каждым пунктом этого меморандума стоит реальный человек. Это ветеран, который вернулся с фронта и ищет свое место в мирной жизни. Это семья, потерявшая кормильца. Это ребенок, мечтающий о достойном будущем. И мы должны сделать все, чтобы они ощутили поддержку", — отметила глава АРМА Елена Дума.

Фото 2 — Арестованные активы будут способствовать реабилитации военных: подписан меморандум
Фото 3 — Арестованные активы будут способствовать реабилитации военных: подписан меморандум
Фото 4 — Арестованные активы будут способствовать реабилитации военных: подписан меморандум
Фото 5 — Арестованные активы будут способствовать реабилитации военных: подписан меморандум
Фото 6 — Арестованные активы будут способствовать реабилитации военных: подписан меморандум
Фото 7 — Арестованные активы будут способствовать реабилитации военных: подписан меморандум

Об АРМА

Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), полученным от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Напомним, в 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд. грн., 56,6 млн. дол. и 83,3 млн. евро.

АРМА также обратилась с просьбой  передать ему в управление коррупционные активы представителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК)   с целью укрепления экономики и обороноспособности страны.

Автор:
Ольга Опенько