АРМА и антикоррупционное бюро Польши заключили соглашение о сотрудничестве

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) подписали международное межведомственное соглашение, призванное создать новые общие механизмы розыска и выявления преступных активов между странами.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщила глава агентства Елена Дума.

По ее словам, заключение этого соглашения открывает совершенно новую страницу в отношениях между антикоррупционными органами Украины и Польши. В частности, между ведомствами будут наработаны общие механизмы поиска активов, усилен обмен опытом и введено проведение совместных учений и тренингов.

"Коррупция не имеет границ, именно поэтому мы должны действовать объединенно и решительно. Теперь скрыть преступные активы станет еще сложнее", — говорится в ее сообщении.

Дума отметила, что у АРМА уже есть конкретные кейсы для сотрудничества, чтобы преступники понесли реальную экономическую ответственность, а незаконно выведенные средства вернулись и работали на государство.

Подписание соглашения состоялось в рамках визита делегации АРМА в Польшу, в частности, международной конференции "Декларирование активов — унификация, диджитализация, контроль", организованной CBA.

Добавим, что в 2024 году Агентство по розыску и менеджменту активов выявило активы на сумму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол и 83,3 млн евро.

Справка:

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. АРМА создана по аналогу учреждений по возврату и управлению активами, успешно функционирующими в государствах-членах ЕС.