Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило открытый отбор участников для определения управляющего корпоративными правами, а также недвижимым и движимым имуществом ООО "Криоин Инжиниринг". Представить предложения для участия в конкурсе потенциальные управляющие могут до 12 декабря 2026 года, а проведение аукциона в системе Prozorro запланировано на 28 декабря.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Предприятие специализируется на выпуске инертных и редких газов высокой чистоты, включая неон, гелий, ксенон и криптон. Эта продукция применяется в высокотехнологичных секторах промышленности, включая электронику, производство полупроводников и лазерных систем.

Состав выставленного на конкурс актива

В единый лот, который передается в управление, включена производственная, земельная и жилищная инфраструктура компании. В частности, речь идет о корпоративных правах общества, производственном комплексе в Одесской области площадью 725,1 квадратного метра, специализированном промышленном оборудовании и 92 единицах движимого имущества.

Кроме того, актив охватывает четыре земельных участка в Одесской области общей площадью более 1,1 гектара и объекты жилой недвижимости в Одессе.

Напомним, ранее уже сообщалось, что АРМА ищет управляющего для производителя редких газов "Криоин Инжиниринг" в Одесской области. Тогда Национальное агентство по розыску и менеджменту активов приступило к подготовке имущества и корпоративных прав предприятия к передаче в управление.